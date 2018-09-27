Выходные в Ленинградской области 29 и 30 сентября

27.09.2018 16:35

29 и 30 сентября в Ленинградской области продолжаются сельскохозяйственные ярмарки, в Выборге пройдут VII Международные научные Барышниковские чтения, посвященные 100-летию гражданской войны в Финляндии, в Сосновом Бору отпразднуют День работника атомной промышленности, на Синявинских высотах пройдет областной легкоатлетический забег.

29 сентября

09:00 — сельскохозяйственные ярмарки «Урожай – 2018»:

город Подпорожье, пр. Ленина, 2, Дом культуры;

город Луга, площадь Мира;

город Лодейное Поле, пр. Урицкого, 1, площадь у дома народного творчества им. Ю.П. Захарова;

10:00 — празднование 91-й годовщины со дня основания поселка Шугозеро.

В программе: детские аттракционы, футбольный турнир, праздничный концерт «Храни огонь родного очага», ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народное гулянье.

Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Шугозеро, ул. Советская, 42, Досуговый центр.

11:00 — VII международные научные Барышниковские чтения, посвященные 100-летию гражданской войны в Финляндии.

Выборгский объединенный музей-заповедник совместно с комитетом по культуре правительства Ленинградской области и кафедрой истории нового и новейшего времени Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, проводит VIII международную конференцию «Россия, Финляндия и Скандинавия: ключевые события в истории».

Конференция посвящена актуальным вопросам изучения российско-финляндских отношений на разных исторических этапах, политическим и культурным связям России и стран Северной Европы, истории военных конфликтов и экономического взаимодействия России со своими северными соседями. В чтениях принимают участие известные историки и начинающие исследователи из различных научных, музейных и учебных центров Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Выборга, Финляндии, Швеции, Германии.

К участию в работе VIII Барышниковских научных чтений приглашены сотрудники научных, музейных и образовательных учреждений, студенты, аспиранты, специалисты в области изучения истории взаимоотношений России и стран Северной Европы.

Ленинградская область, Выборг, Замковый остров,1, Выборгский объединенный музей-заповедник, главный музейный корпус.

12:00 — открытие сезона концертов в Доме-музее Н. А. Римского-Корсакова.

Концерт «Открытие музыкальной гостиной» состоится в Доме-музее Н. А. Римского-Корсакова соберет учащихся музыкальных образовательных учреждений Санкт-Петербурга под руководством Анны Шпагиной. В концерте прозвучат произведения Баха, Равеля, Шумана, Шнитке, Стравинского, Шостаковича.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, 12, Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова.

12:00 — областной легкоатлетический пробег «Синявинские высоты».

Старт от мемориала «Синявинские высоты». Дистанции на 6 и 12 км.

От здания администрации Кировского района будет осуществляться трансфер к месту старта. Отъезд в 9:30.

Ленинградская область, Кировский район, пос. Синявино, мемориал «Синявинские высоты».

13:30 — XV областной фестиваль творчества молодых людей с ограниченными возможностями «Ветер в соснах».

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, 14, культурный центр «Арт-Карусель».

14:00 — праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека.

Ленинградская область, Подпорожский район, пос. Вознесенье, ул. Труда, 21, Вознесенский культурно-спортивный комплекс.

14:00 — районный фольклорный фестиваль-конкурс «Осенины».

Ленинградская область, город Луга, пл. Мира.

15:00 — День работника атомной промышленности.

Познавательная программа «Приключения в стране Атомляндия» — научное шоу, игры, конкурсы, загадки.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная,1в, детский игровой комплекс «Андерсенград».

16:00 — чемпионат Ленинградской области по футболу.

Матч между командами «Спартак» (Луга) — «ФК ВМР ЛО» (Всеволожск).

Ленинградская область, город Луга, пр. Комсомольский, 21, футбольное поле с искусственным покрытием.

16:00 — День открытых дверей во Дворце культуры — «В мир творчества мы открываем двери!».

Концерт-подарок певца Михаила Иноземцева.

Ленинградская область, город Волхов, пл. Ленина, 1, Дворец культуры.

18:00 — концерт сосновоборского рок-клуба.

Выступление групп «Арно и Гобелены» (Санкт-Петербург), Red Nails (Санкт-Петербург).

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Красных Фортов,14, культурный центр «Арт-Карусель».

18:00 — концерт муниципального оркестра народных инструментов «С любовью к Гатчине».

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чкалова, 66, детская музыкальная школа им. М. М. Ипполитова-Иванова.

19:00 — открытие 37-го творческого сезона в Народном театре «КриМ».

Спектакль по пьесе Николая Коляды «Всеобъемлюще».

Ленинградская область, город Сосновый Бор, пр. Героев, д. 61а, центр развития личности «Гармония».

20:00 — рок-фестиваль «Д.Ж.А.М.П.»

Ленинградская область, город Кириши, ул. Мира,15, досуговый центр «Восход».

29 — 30 сентября

Кубок города Тихвина по футболу.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, 1, стадион спорткомплекса.

30 сентября

12:00 — областные межмуниципальные соревнования по шахматам «Турнир будущих звезд!».

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, 8, Дом культуры.

12:00 — исторический квест «М.Н.Ф.К.Т.Р.».

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Достоевского, 2, Дворец молодежи.

14:00 — День открытых дверей «Дом, который согревает сердца».

Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, 28, Дом культуры «Железнодорожник».

15:00 — творческий вечер и открытие выставки «Забытые дворики» художницы Ирины Силантьевой.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Береговая, 12, клуб «Ручьи».

17:00 — концертная программа с участием духового оркестра Детской школы искусств им. Н. А. Римского-Корсакова «Танцуем под духовой».

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер».