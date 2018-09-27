8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Будущих рабочих приглашают поучаствовать в конкурсе

27.09.2018 15:51

Instrument StolyarБолее сотни студентов профтехучилищ Ленинградской области примут участие в областном конкурсе профессионального мастерства. Конкурс проводится комитетом по образованию и областным институтом развития образования среди учащихся по наиболее востребованным рынком труда специальностям: тракторист, электромонтер, повар, автомеханик, плиточник, столяр, сварщик, программист.
Участие в конкурсе профессионального мастерства позволит заинтересовать студентов в повышении квалификации, даст возможность приобрести новые знания и опыт. Победители станут участниками регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), а также получат награды в рамках регионального праздника «Золотые руки Ленинградской области», который состоится 23 ноября 2018 года.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Сентября 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»