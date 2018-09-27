Будущих рабочих приглашают поучаствовать в конкурсе
Более сотни студентов профтехучилищ Ленинградской области примут участие в областном конкурсе профессионального мастерства. Конкурс проводится комитетом по образованию и областным институтом развития образования среди учащихся по наиболее востребованным рынком труда специальностям: тракторист, электромонтер, повар, автомеханик, плиточник, столяр, сварщик, программист.
Участие в конкурсе профессионального мастерства позволит заинтересовать студентов в повышении квалификации, даст возможность приобрести новые знания и опыт. Победители станут участниками регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), а также получат награды в рамках регионального праздника «Золотые руки Ленинградской области», который состоится 23 ноября 2018 года.
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