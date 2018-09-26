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Горячая линия для предпринимателей проводится областной прокуратурой

26.09.2018 16:14

Prokuratura800x600Прокуратурой Ленинградской области организована горячая линия по вопросам противодействия коррупции в сфере предпринимательской деятельности. Цель мероприятия - получение данных о коррупционных проявлениях и повышение эффективности принимаемых мер по защите предпринимателей от поборов и вымогательства.
Сообщения будут приниматься работниками отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции с 26 по 28 сентября с 9 до 17 часов по телефону 425-77-16 и электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Принимаются сообщения о коррупционных проявлениях, в том числе поборах и вымогательствах, со стороны должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления при реализации властных полномочий в сферах государственного контроля (надзора), лицензирования, предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при заключении и исполнении государственных и муниципальных контрактов.

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