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Во Всеволожске активные пенсионеры пришли на помощь молодым родителям

21.09.2018 16:55

Babushka VnuchkaВо Всеволожском районе набирает популярность проект "Бабушка и дедушка на час". Уже второй год подряд его реализует общественная организация «Диалог поколений», состоящая из активных пожилых людей. Поддерживает начинание администрация Всеволожского района и областной комитет по труду и занятости.

Участники проекта – пенсионеры в возрасте от 45 до 70 лет, прошедшие обучение на краткосрочных курсах. Они помогают работающим родителям присматривать за детьми, которым пока не нашлось места в дошкольном учреждении, и получают за это заработную плату.

Чтобы воспользоваться услугой, семьям достаточно подтвердить, что их дети зарегистрированы в очереди на получение места в детском саду. Необходима также постоянная регистрация во Всеволожском районе. Детям, к которым придет «бабушка на час», должны быть не младше трёх лет.

Все бабушки и дедушки, участвующие в проекте, проходят обязательное медицинское обследование.

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