8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Конный пробег из Германии прибывает в Ленинградскую область

21.09.2018 13:38

Koni TyazhelovoziС 24 сентября по 2 октября по территории Ленинградской области пройдёт международный конный пробег «Титаны в пути», организованный некоммерческой организацией «Объединение спортивно-племенного коневодства рейнских тяжеловозов в городе Брюк» (ФРГ). Пробег стартовал в Германии, проходит через страны Восточной Европы и финиширует в Великом Новгороде. В составе колонны следуют два десятка лошадей, восемь крытых фургонов, которые сопровождают около 30 человек, 4–5 легковых автомобилей и трактор с прицепом.
С немецкой стороны мероприятие проводится под патронатом Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ и Министерства сельского хозяйства федеральной земли Бранденбург. Администрация Ленобласти оказывает поддержку проведению пробега по территории региона.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Сентября 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»