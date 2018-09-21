Конный пробег из Германии прибывает в Ленинградскую область

21.09.2018 13:38

С 24 сентября по 2 октября по территории Ленинградской области пройдёт международный конный пробег «Титаны в пути», организованный некоммерческой организацией «Объединение спортивно-племенного коневодства рейнских тяжеловозов в городе Брюк» (ФРГ). Пробег стартовал в Германии, проходит через страны Восточной Европы и финиширует в Великом Новгороде. В составе колонны следуют два десятка лошадей, восемь крытых фургонов, которые сопровождают около 30 человек, 4–5 легковых автомобилей и трактор с прицепом.

С немецкой стороны мероприятие проводится под патронатом Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ и Министерства сельского хозяйства федеральной земли Бранденбург. Администрация Ленобласти оказывает поддержку проведению пробега по территории региона.