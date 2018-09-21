Выходные в Ленинградской области 22 и 23 сентября

21.09.2018 10:57

22 и 23 сентября в Ленинградской области откроются сельскохозяйственные ярмарки; в Сосновом Бору пройдет чемпионат России по волейболу среди молодежных составов суперлиги «Молодежная лига»; во Всеволожске и Луге состоятся соревнования по скандинавской ходьбе; в «Охта-парке» пройдет полумарафон.

22 сентября

8:00 - 10:00 - осенние сельскохозяйственные ярмарки

На ярмарках будут представлены саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, лучшие сорта семенного и продовольственного картофеля, изделия сельхозтоваропроизводителей, садово-огородный инвентарь, мясо-молочная продукция, хлебобулочные изделия, мед, радужная форель, изделия народных промыслов.

08:00 – Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы,1, площадь у Тихвинского районного Дома культуры.

09:00 – Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Советская, 3 А.

09:00 – Ленинградская область, Подпорожский район, пос. Вознесенье, ул. Труда, 21, культурно-спортивный комплекс.

09:00 – Ленинградская область, город Сланцы, ул. Ленина, 5, площадь у Дома культуры.

10:00 – Ленинградская область, город Кириши, ул. Восточная, 1, торговый центр «Новый рынок».

11:00 – праздник выходного дня «Папин день».

Весёлые старты, мастер-классы, конкурсы, квесты, аквагрим.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Октябрьская, пешеходная зона.

11:00 – фестиваль здоровья – спартакиада сельских поселений.

Ленинградская область, Киришский район, пос. Будогощь, школьный стадион.

12:00 – «Стартуем вместе» – соревнования по легкой атлетике и скандинавской ходьбе.

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Шишканя, 1, Всеволожский агропромышленный техникум.

12:00 – фестиваль скандинавской ходьбы «Свобода движения».

Ленинградская область, город Луга, район озера Омчино.

13:00 – спортивно-развлекательное мероприятие «День добрых дел».

Ленинградская область, город Кириши, площадь 60-летия Октября и парк для роллеров.

15:00 – финальные игры по футболу на Кубок главы администрации Сланцевского района.

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Спортивная, 2б, стадион «Шахтер».

16:00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.

Матч между командами «Спартак» (Луга) – «Гатчина» (Гатчина).

Ленинградская область, город Луга, пр. Комсомольский, 21, футбольное поле с искусственным покрытием.

22 – 23 сентября

Кубок города Тихвина по футболу.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка,1, стадион спорткомплекса.

22 – 23 сентября

Чемпионат России по волейболу среди молодежных составов суперлиги «Молодежная лига».

В чемпионате примут участие команды «Динамо-ЛО-2» (Сосновый Бор), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Белогорье-2» (Белгород), «Нова-2» (Новокуйбышевск).

Программа соревнований:

22 сентября

16:00 – «Белогорье-2» – «Зенит-2».

18:00 – «Динамо-ЛО-2» – «Нова-2».

23 сентября

11:00 – «Нова-2» – «Зенит-2».

13:00 – «Динамо-ЛО-2» – «Белогорье-2».

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 11, спортивный комплекс «Энергетик».

23 сентября

11:00 – «Охтинский полумарафон».

В кроссе участвуют спортсмены разных возрастов – от 4-летних до ветеранов. Количество участников - более 500 человек. Дистанции: 1,5 км, 5 км, 10 км и 21 км. Также в соревнованиях примут участие любители скандинавской ходьбы (дистанции 5 км и 10 км).

В этом году к бегунам присоединятся велосипедисты, профессиональные лыжники и лыжероллеристы. Для самых маленьких участников будет организована танцевальная разминка и состязания на беговелах.

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Мистолово, территория горнолыжного курорта «Охта-парк».

11:00 – открытие ежегодной спартакиады трудовых коллективов, посвященной 89-летию города Сланцы.

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Спортивная, 2б, стадион «Шахтер».

11:00 – спортивное соревнование «Воскресный турнир» по настольному теннису.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Соколова,4, клуб настольного тенниса.

17:00 – концертная программа с участием духового оркестра Детской школы искусств им. Н.А. Римского-Корсакова «Танцуем под духовой».

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер».