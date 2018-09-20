Тариф на капремонт будет утвержден в октябре

20.09.2018 17:10

Правительство Ленинградской области отклонило проект постановления об увеличении тарифа для расчета платы за капремонт на 90%. Александр Дрозденко высказался категорически против, поскольку, по его словам, "на настоящий момент Фонд капитального ремонта не доказал жителям эффективность своей работы". "Для увеличения платы за капремонт необходимо провести предварительные консультации с главами муниципальных образований и рассматривать повышение платы не более чем на 30 процентов», — добавил губернатор.

Глава Ленобласти предложил членам правительства, депутатам Законодательного собрания, главам районных администраций и представителям общественности обсудить предложения по корректировке тарифа и принять окончательное решение на октябрьском заседании правительства.