Выходные в Ленинградской области 15 и 16 сентября
15 и 16 сентября в Ленинградской области пройдут массовые спортивные мероприятия — Всероссийский день бега «Кросс нации», спартакиада «Готов к труду и обороне». Кроме того, активисты выйдут на уборку лесных и прибрежных территорий, посвященных Всемирному дню чистоты, а в Приозерске состоится V областной этнофестиваль «Россия — созвучие культур».
15 сентября
09:00 — осенняя сельскохозяйственная ярмарка.
Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Октябрьская, пешеходная зона.
09:30 — областной этап Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2018».
Программа:
09:30 — регистрация участников;
11:30 — торжественное открытие мероприятия;
11:55 — старт на академическую дистанцию 500 м;
12:00 — старт на дистанцию 1 км;
12:30 — старт на дистанцию 6 км;
13:00 — старты на дистанции 8 км и 12 км;
13:30 — старт на дистанцию 4 км;
14:00 — массовые старты на дистанцию 1 км;
14:30 — награждение победителей и официальная церемония закрытия мероприятия.
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30, площадь у Дворца культуры имени Н. А. Римского-Корсакова.
10:00 — кубок памяти Евгения Страдымова по футболу.
Ленинградская область, город Луга, футбольное поле с искусственным покрытием.
10:00 Экологический субботник, организованный региональным отделением Всероссийского союза сельской молодежи.
Дополнительная информация по телефону 8(911)960-85-81 — Екатерина Николаева.
Ленинградская область, Приозерский район, поселки Ромашки, Суходолье и Ларионово — лесные территории и берега Вуоксы.
11:00 Всемирный день чистоты «Сделаем!».
Ленинградская область, Бокситогорск, городской парк и пляж.
12:00 Экологический квест «Чистые игры в Вырице».
Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Вырица, берег реки Оредеж около ГЭС.
Дополнительная информация по телефону 8(921)320-55-20 — Дмитрий Иоффе.
12:00 Акция «Чистый берег».
Организатор — дирекция особо охраняемых территорий Ленинградской области. Дополнительная информация по телефону 8(911)234-28-20 — Наталья Бобылева.
Ленинградская область, Кингисеппский район, Кургальский заказник.
12:.00 — праздничные мероприятия, посвященные 316-й годовщине Лодейного Поля.
Программа:
12:00 — районный фестиваль «Белый гриб» (площадь у ДНТ имени Ю. П. Захарова);
13:30 — торжественное открытие сквера «Штандарт» — первой очереди набережной (ул. Урицкого);
14:00 — торжественное открытие праздника, концерт с участием творческих коллективов Лодейнопольского района;
16:30 — кубок «Родины Балтийского флота». Матч между командами «СКА-ВМФ» и ХК «Форвард» (ул. Свердлова, д. 2А, ледовая арена «Форвард»);
19:00 — вечерний концерт с участием профессиональных артистов;
22:30 — праздничный фейерверк.
В рамках праздника пройдут спортивные соревнования по волейболу, карате, шахматам, футболу, настольному теннису.
Ленинградская область, город Лодейное Поле.
12:00 — первенство города Луги по боевому самбо «Открытый ковер».
Ленинградская область, город Луга, ул. Красной Артилерии, д. 38А, спортивно-молодежный центр.
12:00 — курс выживания для клубного формирования «Патриот» совместно с ДОСААФ Кингисеппского района.
Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Комсомоловка, д. 10, парк культуры и отдыха «Романовка».
12:00 — фестиваль водного туризма, посвященный Году туризма в Ленинградской области.
Программа фестиваля включает в себя показательные выступления и соревнования по водным видам спорта, парад маломерных судов и оригинальных водных транспортных средств, мастер-классы для детей и взрослых по управлению маломерными судами, конкурсы и интерактивные шоу для зрителей. На сухопутной площадке фестиваля развернется фудкорт, места для торговли туристическим снаряжением и презентации водных транспортных средств, а также выступления джазовых коллективов, бардов и фольклорных ансамблей.
Ленинградская область, Выборг, акватория Финского залива, ул. Штурма и Набережная 40-летия ВЛКСМ.
12:00 — V областной этнофестиваль «Россия — созвучие культур». В мероприятии планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Делегации и творческие коллективы Северо-Запада России соберутся в Приозерске под традиционным девизом «Мы разные – и в этом наше богатство, мы вместе – и в этом наша сила!». В программе фестиваля: праздничное шествие, концертные выступления, работа сытных, ремесленных и торговых рядов, мастер-классы по народным ремеслам и промыслам.
Делегации из районов Ленинградской области подготовят и представят картины, рассказывающие об их территории: особенностях, символах и достопримечательностях. Картины положат начало музею этнокультурного фестиваля.
Ленинградская область, город Приозерск, площадь Ленина.
15:00 — праздник «Дом станционного смотрителя, в добрый путь!».
В программе: спектакль-ассоциация «Пушкинские метаморфозы» — путешествие волшебных персонажей по сказкам А. С. Пушкина; выступление Гатчинского театра юного зрителя; музейные мастер-классы: «Храни меня, мой пояс-оберег», «Куклы из бабушкиного сундука», «Пишите нам, пишите»; фотозона «В гостях у Самсона Вырина».
Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Выра, Большой проспект, д. 32А, музей «Дом станционного смотрителя».
15:00 — концерт «Очарованье звуковое».
На концерте прозвучат романсы на стихи Владимира Набокова в исполнении Александра Следина (фортепиано) и Ольги Ореховой (сопрано). В концерте также принимает участие фортепианный дуэт Анны Дунаевой и Мэри Черкезишвилли.
Вход свободный.
Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, д. 1, музей-усадьба «Рождествено».
17:00 — открытие после ремонта кинотеатра «Космонавт» в городе Тосно, праздник «Кино — любовь моя».
В гостях народные артисты России: Валентина Талызина, Татьяна Ткач, Татьяна Пилецкая, Ирина Соколова и др.
Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, д. 52А, кинотеатр «Космонавт».
15-16 сентября
Военно-исторический фестиваль «Красногвардейский рубеж». Программа мероприятия:
15 сентября
16:00 — работа интерактивных зон, фото зрителей и гостей с участниками и антуражем фестиваля;
19:00 — репетиция боя;
16 сентября
11:00 — построение, смотр и проверка макетов вооружений на соответствие техники безопасности, доведение техники безопасности для участников;
12:00 — работа интерактивных зон и лагерей фестиваля, работа полевой кухни;
13:00 — патриотический концерт с участием творческих коллективов Пудостьского сельского поселения;
15:00 — реконструкция боя за Красногвардейский рубеж, события августа-сентября 1941 года;
16:00 — работа интерактивных зон и лагерей, фото зрителей и гостей с участниками фестиваля;
17:00 — закрытие фестиваля, награждение всех участников фестиваля.
Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Черново.
15 — 16 сентября
Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду и обороне».
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, учебно-тренировочный центр «Кавголово».
16 сентября
10:00 — турнир по футболу, посвященный памяти заслуженного тренера России М. М. Барамидзе.
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, стадион спорткомплекса.
11:00 — «Воскресный турнир» по настольному теннису.
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Соколова, д. 4, клуб настольного тенниса.
10:00 — областной велофестиваль «Velo-47».
Заезды пройдут в Старой Ладоге, Всеволожске, Выборге, Кировске, поселке Сосново.
Организаторы предупреждают: наличие велосипедного шлема и исправного велосипеда обязательно! Запланированы выступления местных творческих коллективов. Фестиваль проводится в рамках Международной недели веломобильности.
Ленинградская область, муниципальные образования.
13:00 — проект «Стихи – зеркало души» — «Поговорим о смысле жизни».
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 23А, публичная библиотека.
13:00 — первенство Ленинградской области по футболу среди команд юношей до 15 и до 17 лет.
Матч между командами «Кировец» (Тихвин) и «Динамо» (Сланцы).
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, стадион спорткомплекса.
14:00 — познавательная программа из цикла «ЛеТучка» — «Твори со мной...» дизайн, визаж.
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 1В, парк «Андерсенград».
17:00 — концертная программа с участием духового оркестра Детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова «Танцуем под духовой».
Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер».
Более старые статьи:
- 15 сентября в Приозерске пройдёт этнокультурный фестиваль
- Поправки в областной социальный кодекс рассмотрят депутаты Законодательного собрания
- В Петербурге подорожает эвакуация неправильно припаркованных машин
- Ленобласть затевает совместные проекты с норвежскими партнерами
- Выходные в Ленинградской области
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Финские и российские предприниматели на пути расширения сотрудничества
- Золотая семья Шаферичевых живет в Лужском районе
- Экономисты Ленобласти рассчитали «индекс шашлыка»
- Медицина отдаленных районов Ленобласти получит поддержку
- Проект развития 47 региона на ближайшие 15 лет одобрен областным правительством