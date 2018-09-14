Выходные в Ленинградской области 15 и 16 сентября

14.09.2018 12:44

15 и 16 сентября в Ленинградской области пройдут массовые спортивные мероприятия — Всероссийский день бега «Кросс нации», спартакиада «Готов к труду и обороне». Кроме того, активисты выйдут на уборку лесных и прибрежных территорий, посвященных Всемирному дню чистоты, а в Приозерске состоится V областной этнофестиваль «Россия — созвучие культур».

15 сентября

09:00 — осенняя сельскохозяйственная ярмарка.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Октябрьская, пешеходная зона.

09:30 — областной этап Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2018».

Программа:

09:30 — регистрация участников;

11:30 — торжественное открытие мероприятия;

11:55 — старт на академическую дистанцию 500 м;

12:00 — старт на дистанцию 1 км;

12:30 — старт на дистанцию 6 км;

13:00 — старты на дистанции 8 км и 12 км;

13:30 — старт на дистанцию 4 км;

14:00 — массовые старты на дистанцию 1 км;

14:30 — награждение победителей и официальная церемония закрытия мероприятия.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30, площадь у Дворца культуры имени Н. А. Римского-Корсакова.

10:00 — кубок памяти Евгения Страдымова по футболу.

Ленинградская область, город Луга, футбольное поле с искусственным покрытием.

10:00 Экологический субботник, организованный региональным отделением Всероссийского союза сельской молодежи.

Дополнительная информация по телефону 8(911)960-85-81 — Екатерина Николаева.

Ленинградская область, Приозерский район, поселки Ромашки, Суходолье и Ларионово — лесные территории и берега Вуоксы.

11:00 Всемирный день чистоты «Сделаем!».

Ленинградская область, Бокситогорск, городской парк и пляж.

12:00 Экологический квест «Чистые игры в Вырице».

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Вырица, берег реки Оредеж около ГЭС.

Дополнительная информация по телефону 8(921)320-55-20 — Дмитрий Иоффе.

12:00 Акция «Чистый берег».

Организатор — дирекция особо охраняемых территорий Ленинградской области. Дополнительная информация по телефону 8(911)234-28-20 — Наталья Бобылева.

Ленинградская область, Кингисеппский район, Кургальский заказник.

12:.00 — праздничные мероприятия, посвященные 316-й годовщине Лодейного Поля.

Программа:

12:00 — районный фестиваль «Белый гриб» (площадь у ДНТ имени Ю. П. Захарова);

13:30 — торжественное открытие сквера «Штандарт» — первой очереди набережной (ул. Урицкого);

14:00 — торжественное открытие праздника, концерт с участием творческих коллективов Лодейнопольского района;

16:30 — кубок «Родины Балтийского флота». Матч между командами «СКА-ВМФ» и ХК «Форвард» (ул. Свердлова, д. 2А, ледовая арена «Форвард»);

19:00 — вечерний концерт с участием профессиональных артистов;

22:30 — праздничный фейерверк.

В рамках праздника пройдут спортивные соревнования по волейболу, карате, шахматам, футболу, настольному теннису.

Ленинградская область, город Лодейное Поле.

12:00 — первенство города Луги по боевому самбо «Открытый ковер».

Ленинградская область, город Луга, ул. Красной Артилерии, д. 38А, спортивно-молодежный центр.

12:00 — курс выживания для клубного формирования «Патриот» совместно с ДОСААФ Кингисеппского района.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Комсомоловка, д. 10, парк культуры и отдыха «Романовка».

12:00 — фестиваль водного туризма, посвященный Году туризма в Ленинградской области.

Программа фестиваля включает в себя показательные выступления и соревнования по водным видам спорта, парад маломерных судов и оригинальных водных транспортных средств, мастер-классы для детей и взрослых по управлению маломерными судами, конкурсы и интерактивные шоу для зрителей. На сухопутной площадке фестиваля развернется фудкорт, места для торговли туристическим снаряжением и презентации водных транспортных средств, а также выступления джазовых коллективов, бардов и фольклорных ансамблей.

Ленинградская область, Выборг, акватория Финского залива, ул. Штурма и Набережная 40-летия ВЛКСМ.

12:00 — V областной этнофестиваль «Россия — созвучие культур». В мероприятии планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Делегации и творческие коллективы Северо-Запада России соберутся в Приозерске под традиционным девизом «Мы разные – и в этом наше богатство, мы вместе – и в этом наша сила!». В программе фестиваля: праздничное шествие, концертные выступления, работа сытных, ремесленных и торговых рядов, мастер-классы по народным ремеслам и промыслам.

Делегации из районов Ленинградской области подготовят и представят картины, рассказывающие об их территории: особенностях, символах и достопримечательностях. Картины положат начало музею этнокультурного фестиваля.

Ленинградская область, город Приозерск, площадь Ленина.

15:00 — праздник «Дом станционного смотрителя, в добрый путь!».

В программе: спектакль-ассоциация «Пушкинские метаморфозы» — путешествие волшебных персонажей по сказкам А. С. Пушкина; выступление Гатчинского театра юного зрителя; музейные мастер-классы: «Храни меня, мой пояс-оберег», «Куклы из бабушкиного сундука», «Пишите нам, пишите»; фотозона «В гостях у Самсона Вырина».

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Выра, Большой проспект, д. 32А, музей «Дом станционного смотрителя».

15:00 — концерт «Очарованье звуковое».

На концерте прозвучат романсы на стихи Владимира Набокова в исполнении Александра Следина (фортепиано) и Ольги Ореховой (сопрано). В концерте также принимает участие фортепианный дуэт Анны Дунаевой и Мэри Черкезишвилли.

Вход свободный.

Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, д. 1, музей-усадьба «Рождествено».

17:00 — открытие после ремонта кинотеатра «Космонавт» в городе Тосно, праздник «Кино — любовь моя».

В гостях народные артисты России: Валентина Талызина, Татьяна Ткач, Татьяна Пилецкая, Ирина Соколова и др.

Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, д. 52А, кинотеатр «Космонавт».

15-16 сентября

Военно-исторический фестиваль «Красногвардейский рубеж». Программа мероприятия:

15 сентября

16:00 — работа интерактивных зон, фото зрителей и гостей с участниками и антуражем фестиваля;

19:00 — репетиция боя;

16 сентября

11:00 — построение, смотр и проверка макетов вооружений на соответствие техники безопасности, доведение техники безопасности для участников;

12:00 — работа интерактивных зон и лагерей фестиваля, работа полевой кухни;

13:00 — патриотический концерт с участием творческих коллективов Пудостьского сельского поселения;

15:00 — реконструкция боя за Красногвардейский рубеж, события августа-сентября 1941 года;

16:00 — работа интерактивных зон и лагерей, фото зрителей и гостей с участниками фестиваля;

17:00 — закрытие фестиваля, награждение всех участников фестиваля.

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Черново.

15 — 16 сентября

Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду и обороне».

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, учебно-тренировочный центр «Кавголово».

16 сентября

10:00 — турнир по футболу, посвященный памяти заслуженного тренера России М. М. Барамидзе.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, стадион спорткомплекса.

11:00 — «Воскресный турнир» по настольному теннису.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Соколова, д. 4, клуб настольного тенниса.

10:00 — областной велофестиваль «Velo-47».

Заезды пройдут в Старой Ладоге, Всеволожске, Выборге, Кировске, поселке Сосново.

Организаторы предупреждают: наличие велосипедного шлема и исправного велосипеда обязательно! Запланированы выступления местных творческих коллективов. Фестиваль проводится в рамках Международной недели веломобильности.

Ленинградская область, муниципальные образования.

13:00 — проект «Стихи – зеркало души» — «Поговорим о смысле жизни».

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 23А, публичная библиотека.

13:00 — первенство Ленинградской области по футболу среди команд юношей до 15 и до 17 лет.

Матч между командами «Кировец» (Тихвин) и «Динамо» (Сланцы).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, стадион спорткомплекса.

14:00 — познавательная программа из цикла «ЛеТучка» — «Твори со мной...» дизайн, визаж.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 1В, парк «Андерсенград».

17:00 — концертная программа с участием духового оркестра Детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова «Танцуем под духовой».

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер».