15 сентября в Приозерске пройдёт этнокультурный фестиваль

11.09.2018 13:18

Этнокультурный фестиваль «Россия — созвучие культур» пройдёт в этом году в Приозерске. 15 сентября там соберутся делегации и творческие коллективы всех районов Ленинградской области и субъектов Северо-Западного округа. В рамках фестиваля будут представлены 20 национальных подворий. Откроются ремесленные ряды, пройдут мастер-классы по народным промыслам.

А тем временем в Доме правительства Ленинградской области открылась фотовыставка «Россия — созвучие культур», посвященная пятилетию регионального этнокультурного фестиваля. В экспозиции представлены фотоматериалы, рассказывающие об истории этого события. В том числе, в Выборге. В 2015 году именно наш город принимал его участников.