Выходные в Ленинградской области

06.09.2018 17:24

8 и 9 сентября в Ленинградской области пройдут массовые спортивные состязания: Всероссийские соревнования по рафтингу и межрегиональный турнир по хоккею «Кубок родины Балтийского флота», футбольный клуб «Ленинградец» проведет свой первый домашний матч в Тихвине, в Киришах пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.

8 сентября

11:00 – торжественно-траурный митинг, посвященный 77-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда.

Ленинградская область, город Кириши, мемориал «Памяти павших».

12:00 – мероприятия, посвященные началу блокады Ленинграда.

Артисты театра «На Литейном» (Сергей Шоколов, Мария Овсянникова и Ася Ширшина) исполнят стихи и песни о войне и блокаде Ленинграда, а также отрывки из спектакля «Дорогой жизни». Здесь же творческая мастерская «ВЕХИ познания» представит свои интерактивные площадки: «Детская интерактивная программа «Путь к Победе», «Страйкбольный тир». Будет работать бесплатная фотозона и выставка макетов оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны.

Ленинградская область, город Кировск, Мурманское шоссе, 2, музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».

12:00 – акция, посвященная 77-й годовщине начала блокады Ленинграда.

Ленинградская область, город Всеволожск, Румболовская гора, 10 км Дороги Жизни.

12:00 – спартакиада Всеволожского района для лиц с ограниченными возможностями «Спартакиада сильных духом».

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Межевая, 10, школа №2.

12:00 – День охотника в Ленинградской области.

Открытые стрельбища, где все желающие смогут пострелять из лука, пневматической винтовки и арбалетов, тест-драйв квадроциклов, мастер-классы «Соколиная охота», «Кузница», «Подманивание охотничьих птиц», а также мастер-классы по таксидермии и выставка «Охотничий трофей», полевая кухня.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, 2, биатлонно-лыжный комплекс.

12:00 – Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.

Гости мероприятия смогут осмотреть различные выставочные экспозиции, принять участие в викторинах, спортивных мероприятиях, в квесте по энергосбережению, посетить увлекательные мастер-классы, проводимые энергетическими компаниями, а также познакомиться с инновационными разработками ведущих технических вузов Санкт-Петербурга. Будет организована работа образовательных зон – научно-популярные шоу «Занимательная Физика» и «Занимательная Химия», мастер-классы по робототехнике, а также туры виртуальной реальности по объектам топливно-энергетического комплекса. Концертная программа фестиваля включает выступления профессиональных эстрадных коллективов Ленинградской области (в том числе детских), цирковых артистов, танцевальные номера в жанре акробатического рок-н-рола и черлидинга.

Ленинградская область, город Кириши, площадь Праздничная.

12:00 – VI литературно-исторический праздник имени А. И. Куприна, приуроченный к 222-летию присвоения Гатчине статуса города.

В программе праздника: экскурсии по историческому центру Гатчины с персонажами, жившими в городе в начале XX века; литературный салон в сквере Николая Терентьева; интерактивная программа для гостей с шарадами, исполнением романсов, чтением стихов и салонными развлечениями; премьерные показы фильма «Жакомино и магический перстень»; финал поэтического конкурса «Битва поэтов»; спектакль «Чудная штука эта жизнь» по мотивам произведений А.И. Куприна с участием актёров театров Гатчины и Санкт-Петербурга, а также концертные программы звезды романса Сергея Мазуренко и цыганского ансамбля «Джелем».

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Красная, двор за кинотеатром «Победа».

12:00 – районный фестиваль «Здоровье – это здорово!».

Ленинградская область, город Кириши, парк для роллеров и скейтбордистов.

12:00 – ежегодная «Шуваловская ярмарка».

Выставка-продажа продукции сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса, товаров народных промыслов. Выступления профессиональных артистов и коллективов художественной самодеятельности, творческие мастер-классы, конкурсы, аттракционы.

Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Ополье.

13:00 – областной фестиваль-праздник «Крепость души русской».

Программа с концертными выступлениями творческих коллективов (традиционная народная культура, академические хоры, хоры священнослужителей, вокальные ансамбли и солисты, мастера прикладного творчества Ленинградской области и Санкт-Петербурга), выставкой-ярмаркой мастеров декоративно-прикладного искусства Ленинградской области.

Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, Волховский пр.,19, Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь.

13:00 – фестиваль «Закрытие мотосезона в городе Луге».

Ленинградская область, город Луга, площадь Мира – мельница Штоля.

14:00 – районный молодежный фестиваль «Здоровье – это здорово!».

В рамках фестиваля пройдут соревнования по следующим видам спорта: триатлон – дисциплина «акватлон», армрестлинг, дартс.

Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, д. 32, физкультурно-оздоровительный комплекс «Свирь».

17:00 – открытая тренировка футбольного клуба «Ленинградец».

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, 1, стадион спорткомплекса.

8 – 9 сентября

Военно-исторический фестиваль «Ивангородский рубеж».

Гости фестиваля погрузятся в праздничную атмосферу рыцарских боев на западном рубеже России. В стенах выдающегося памятника русского оборонительного зодчества XV–XVI веков, заложенного по приказу Ивана III в 1492 году на реке Нарова, развернется красочное действо. Перед зрителями предстанут рыцарские конные и пешие турниры, выступления фольклорных коллективов. Кульминацией фестиваля станет «бугурт» – пеший массовый бой. В течение двух дней на площадке фестиваля будет работать ярмарка ремесел.

Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, 61, Ивангородская крепость.

8 – 9 сентября

Межрегиональный турнир по хоккею «Кубок родины Балтийского флота».

В турнире принимают участие команды «Йети» (Великий Новгород), «Авангард» (Кондопога), «Джокер» (Петрозаводск) и «Форвард» (Лодейное Поле).

Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Свердлова, 2А, ледовая арена «Форвард».

8 – 9 сентября

Всероссийские соревнования по рафтингу.

40 команд из десяти регионов России поборются за золотые медали в бурных водах Лосевского порога. На соревнования в этом году приедут сильнейшие команды, представляющие нашу страну на международных соревнованиях. Ленинградскую область будет представлять женская команда «Кивиниеми» – обладательницы серебреных медалей Кубка России.

Расписание соревнований:

8 сентября

09:30 – параллельный спринт, R4 мужчины и R4 женщины;

11:00 – торжественное открытие соревнований;

13:00 – слалом R4 мужчины и женщины;

16:00 – слалом R6 мужчины и женщины.

9 сентября

09:00 – длинная гонка R4 мужчины;

10:00 – длинная гонка R4 женщины;

11:00 – длинная гонка R6 женщины;

14:00 – награждение и закрытие соревнований.

Ленинградская область, Приозерский район, поселок Лосево, ул. Гостиничная, 28, база рафтинга «Кивиниеми».

9 сентября

11:00 – областной молодежный фестиваль «Здоровье – это здорово!» в рамках областной акции «Неделя здоровья».

В Выборг съедутся команды из всех районов региона для состязания в стрельбе из лука, бамперболе, перетягивании каната, прохождении полосы препятствий и др. Также пройдет конкурс для молодых семей «Папа, мама, я – здоровая семья» и военно-тактическая эстафета «Страйкбол».

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, 1, стадион «Авангард».

14:00 – XIХ открытый фестиваль духовой и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине».

Музыкальное меню составил художественный руководитель фестиваля, выдающийся тихвинский джазовый музыкант и композитор Игорь Володин. Для гостей выступят представители эстрадно-джазового отделения Санкт-Петербургской Детской школы искусств №19 и эстрадно-джазового филиала Охтинского центра Эстетического воспитания, ансамбль «Доктор Джаз» (Иркутск), петербургский саксофонист Кирилл Бубякин вместе с перкуссионистом Юнески Руиз и певицей Эрикой Домингез, композитор и пианист Игорь Володин с контрабасистом Юрием Грибецким представят неоромантический джаз с пикантными нотками классики. Завершит концертную программу выступление духового оркестра тихвинской детской школы искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Вход свободный.

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер».

14:00 – военно-историческая реконструкция, посвященная началу блокады Ленинграда в 1941 году «Город – фронт».

Ленинградская область, окраина города Волосово, у деревни Лагоново.

17:00 – ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2018-2019. Матч между командами «Ленинградец» (Ленинградская область) и «Чертаново-2» (Москва).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, 1, стадион спорткомплекса.