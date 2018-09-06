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В Юкках построят суперсовременный медицинский центр

06.09.2018 17:17

Medik TsentrifugaВ Ленинградской области планируют построить центр высокотехнологичной медицины. Проект был рассмотрен на заседании Организационного штаба по проектному управлению под председательством губернатора региона Александра Дрозденко.

Центр высокотехнологичной медицинской помощи Ленинградской области будет специализироваться на лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний - основных на сегодняшний день причин смерти. Врачи нового центра будут работать в кооперации со специалистами Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова и Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова. Наработки ученых и практиков российской ядерной медицины будут применяться, в том числе, в лечении онкобольных.

Для создания медицинского центра рассматривается земельный участок площадью 30 га в Юкковском сельском поселении, сообщает пресс-служба областного правительства.

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