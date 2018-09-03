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Многопрофильный ресурсный центр для инвалидов открывается во Всеволожске

03.09.2018 11:09

Invalid Notebook4 сентября в Ленинградской области - в городе Всеволожске откроется первый в России многопрофильный ресурсный центр комплексного сопровождения граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Основная задача деятельности центра - профессиональное обучение инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей. Молодые инвалиды здесь не только осваивают узкопрофессиональные компетенции рабочих и служащих, но и восполняют пробелы в социальном развитии. Выпускники получают возможность для трудоустройства на предприятиях региона, а значит и шанс на успешную самостоятельную жизнь.


Многопрофильный ресурсный центр объединит в себе мультицентр социальной и трудовой интеграции (центр профессиональной подготовки инвалидов к самостоятельной трудовой деятельности и проживанию), производственный центр интеграции (площадку для демонстрации действующих предприятий малого и среднего бизнеса, где доля работников из числа инвалидов достигает 50% и более), ресурсный центр (комплекс государственных услуг – от бюро медико-социальной экспертизы до Фонда социального страхования, МФЦ и Биржи труда). В обновленный комплекс также войдут: столовая на 120 мест, зоны ожидания и отдыха, хостел, медблок для оказания неотложной медицинской помощи.
Теперь ребятам также будет доступно погружение в предпринимательскую среду, гарантирована помощь в запуске собственных бизнес-проектов; им будет обеспечен доступ к современным техническим средствам реабилитации. Вспомогательные средства инватехники здесь можно будет получить бесплатно в рамках государственных программ.

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