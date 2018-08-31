8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Соляным раствором будут поливать дороги зимой 

31.08.2018 17:43

Shina ZimaДорожная отрасль Ленинградской области переходит на использование солевых растворов вместо песко-соляной смеси для содержания региональных трасс в снежное время года. Как сообщает пресс-служба областного правительства, основное преимущество нововведения — быстрый эффект, что особенно важно во время обильных снегопадов или резких перепадов температуры. За счет вязкой консистенции реагент равномерно распределяется по всей протяженности обрабатываемого участка и улучшает сцепление шин с дорогой.
Кроме того, жидкий раствор намного безопаснее для окружающей среды.
Пилотный проект будет реализован этой зимой на областных трассах с интенсивным движением в нескольких районах, в том числе в Выборгском.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Сентября 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»