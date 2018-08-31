Соляным раствором будут поливать дороги зимой 

31.08.2018 17:43

Дорожная отрасль Ленинградской области переходит на использование солевых растворов вместо песко-соляной смеси для содержания региональных трасс в снежное время года. Как сообщает пресс-служба областного правительства, основное преимущество нововведения — быстрый эффект, что особенно важно во время обильных снегопадов или резких перепадов температуры. За счет вязкой консистенции реагент равномерно распределяется по всей протяженности обрабатываемого участка и улучшает сцепление шин с дорогой.

Кроме того, жидкий раствор намного безопаснее для окружающей среды.

Пилотный проект будет реализован этой зимой на областных трассах с интенсивным движением в нескольких районах, в том числе в Выборгском.