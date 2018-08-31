Выходные в Ленинградской области

31.08.2018 10:20

1 и 2 сентября в Ленинградской области пройдут торжественные линейки и праздничные мероприятия, посвящённые Дню знаний, город Всеволожск отметит своё 55-летие, а Гатчина отпразднует 222-ю годовщину присвоения статуса города.

1 сентября

11:00 –региональные соревнования по выездке, финал.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка, КСК «Приневское».

12:00 – городской праздник «Славься, Гатчина!», посвященный 222-й годовщине присвоения Гатчине статуса города.

Программа:

12:00 – шествие учеников общеобразовательных школ Гатчины (от пересечения пр. 25 Октября и ул. Гагарина до пр. 25 Октября, 1).

12:30 – торжественная линейка, возложение цветов и гирлянд памяти к стеле «Город воинской славы» (пр. 25 Октября, 1).

12:30 – детская развлекательная программа (площадь Победы, Революционный пер.).

14:00 – открытие информационных табличек с историческими названиями улиц города (ул. Володарского, 17, центральная городская библиотека имени А. И. Куприна).

14:00 – праздничная программа «Мы вместе» (площадка «Юность», пересечение ул. Карла Маркса и ул. Радищева).

15:00 – развлекательная программа «Танцующий город», мастер-классы по разным видам танца (площадь имени С. Богданова, ул. Зверевой,15А).

15:00 – фестиваль поэзии и авторской песни в «Поэтическом сквере», а также фотоакция «Сушка» (пр. 25 Октября, дворовая территория между домами №№ 16 и 18).

18:00 – танцевально-развлекательная концертная программа «Славься, Гатчина!», розыгрыш призов (площадь Победы, Революционный пер.).

21:00 – фейерверк (площадь Победы, Революционный пер.).

Ленинградская область, город Гатчина.

13:00 – городской праздник «День Знаний» в Сосновом Бору.

Гостей праздника ждет театрализованная программа, игры, конкурсы, мастер-классы, кукольный спектакль.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, Ратушная площадь.

15:00 – праздник, посвященный 55-летию города Всеволожска.

В программе: праздничный концерт, интерактивные развлекательные программы, выступление артистов.

Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.

15:00 – первый этап осенней серии турниров быстрых шахмат «Золотая осень – 2018».

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Театральная, 12, Шахматный клуб «Вертикаль».

2 сентября

10:30 – детские соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев».

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, 8, стадион «Спартак».

11:00 – открытый турнир по волейболу «Мемориал А.В. Басова». Мужские и женские игры.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, 5/1, Дворец культуры «Горбунки» (большой зал).

13:00 – фестиваль «Хлебное место».

Культурная, познавательная и деловая программа фестиваля включает несколько тематических площадок: увлекательно-познавательный квест «Хлебец-бегунец», праздничный концерт, работа кафе с чаем из самовара, лакомствами. Также на фестивале фермеры представят достижения своих хозяйств. В этом году жители поселения примут участие в конкурсе на оригинальную выпечку. Одним из ключевых центров притяжения станут ремесленные ряды, где будет организована выставка-продажа работ, а также мастер-классы для гостей праздника.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, площадка у Дома культуры.

14:00 – турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди работающей молодежи Лужского района.

Ленинградская область, город Луга, пр. Володарского, 52А, филиал ЛГУ имени А. С. Пушкина.