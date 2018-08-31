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Комментарий Александра Дрозденко об изменениях в пенсионном законодательстве

31.08.2018 10:15

Drozdenko Portret large"Пенсионное обеспечение априори означает взаимную ответственность государства и общества за достойный уровень жизни пожилых людей. Поэтому главный тезис, прозвучавший в видеообращении Президента России Владимира Путина, именно об этом: размер пенсий должен увеличиваться, и это главная цель грядущих изменений в пенсионном законодательстве.

Устоявшееся мнение «пенсия – это бедность» необходимо менять. Однако чтобы при имеющемся бюджете реализовать один значимый проект — будь то крупная покупка, долгожданное путешествие или, например, строительство, - приходится ограничивать себя в других тратах. Так устроено в семье, так происходит и в государстве. Пенсии будут увеличены, но пенсионный возраст подрастет. Думаю, каждый пожелает достатка своим пожилым родителям. Их благополучие – это наша ответственность и моральный долг.

Решение о необходимости изменений в пенсионном законодательстве значимо для каждого из нас. Оно коснется абсолютно всех, поэтому изначальное его видение было максимально скорректировано. Предложения о снижении заявленного возраста для женщин, особых условиях для многодетных матерей и других льготников, привязке льгот не к выходу на пенсию, а к возрасту направляли и ленинградцы. Все пожелания были собраны и переданы в администрацию президента региональным отделением «Единой России». Наши предложения были учтены президентом — законопроект корректируется.

Я также дал поручение по корректировке Социального кодекса Ленинградской области — чтобы льготы были привязаны не к пенсии, а к возрасту получателей. Таким образом, мы сохраним все существующие региональные выплаты, обеспечим своевременную их индексацию, создадим условия для достойного и активного долголетия.

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