Главный областной роддом строили 1 369 дней

29.08.2018 17:05

Комитет государственного строительного надзора Ленинградской области выдал ГК «Ростех» заключение о соответствии перинатального центра в Гатчине проекту и техническим регламентам. Документ подтверждает — здание безопасно и полностью готово к эксплуатации. В начале сентября центр будет введен в эксплуатацию, открытие состоится в октябре.

Перинатальный центр на 130 коек будет «главным роддомом области». Его специалисты будут вести полный контроль за ходом беременности: консультировать будущих мам, проводить необходимые исследования, принимать роды, наблюдать мам и маленьких пациентов после рождения. Также врачи центра будут заниматься лечением бесплодия и реабилитацией пациентов.