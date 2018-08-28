470 млн рублей выделили областным школам на учебники и спортинвентарь
28.08.2018 11:29
К началу нового учебного года школы Ленинградской области обновляют запас учебников, методических пособий, карт и спортивного инвентаря.
На эти цели образовательным учреждениям из областного бюджета выделено более 470 млн рублей. Помимо прочего, приобретены компьютеры, интерактивные доски, комплекты оборудования для лабораторных и экспериментальных работ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Часть средств направлена на обеспечение безопасности учащихся, противопожарные и антитеррористические мероприятия.
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