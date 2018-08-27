Звездные концерты международного открытого фестиваля чистой музыки «U235»

27.08.2018 11:34

С 27 по 29 августа 2018 года в рамках Международного открытого фестиваля чистой музыки «U235» на творческих площадках г. Сосновый Бор и дер. Систо-Палкино Ленинградской области пройдут открытые концерты с участием конкурсантов фестиваля, членов жюри и приглашенных звезд.

Организаторами фестиваля выступает Фонд спортивных и творческих инициатив «U235» при поддержке госкорпорации «Росатом», администрации г. Сосновый Бор и АО «Концерн Титан-2».

27 августа

Любителей солнечной авторской песни радушно примет турбаза «Чайка» в дер. Систо-Палкино, где в 19:00 состоится концерт - открытие фестиваля с участием Александра Городницкого, Татьяны Визбор, Галины Хомчик, Вадима и Валерия Мищуков, Вадима Егорова, Весты Соляниной, Александра Мирзаяна, Валентина Вихорева, Натальи Кучер, Марины Дмитриевой, Романа Ланкина, Натальи Дудкиной, Александра Баля, Валерия Чечета и Джоша Лансы.

28 августа

Авторская песня

База отдыха «Чайка»

28 августа весь день вас ждет незабываемая фестивальная программа, теплые встречи с любимыми артистами и новые песенные открытия.

12:00 - 13:00 – Утренний концерт Полковника Калинкина.

13:00 - 16:00 – Дневной конкурсный концерт финалистов «Солнечная авторская песня»

16:00 - 19:00 – Встречи с Александром Городницким, Галиной Хомчик, Вадимом и Валерием Мищуками и Вадимом Егоровым.

19:00 - 21:00 – Концерт-награждение победителей фестиваля.

Для удобства сосновоборцев и гостей фестиваля 27 и 28 августа будут организованы бесплатные автобусы от СКК «Энергетик» до турбазы «Чайка». Время отправления автобусов: 18:00, обратные рейсы – по окончании концертов.

Классическая музыка

ДК «Строитель»

28 августа откроет свои двери зал органной и камерной музыки им. Елены Образцовой в ДК «Строитель» г. Соснового Бора.

10:00 - 18:00 – дневной конкурсный концерт финалистов «Классика чистой воды»

19:00 - 21:00 – концерт-награждение победителей фестиваля с участием приглашенных звезд - коллектива «Терем квартет».

Джазовая музыка

Андерсенград

28 августа на Ратушной площади комплекса «Андерсенград» г. Сосновый Бор все желающие смогут насладиться летним ветром джазовых композиций.

10:00 - 18:00 – Дневной конкурсный концерт финалистов «Летний ветер джаза»

Рок-музыка

СКК «Энергетик»

28 августа с 10:00 до 18:00 в СКК «Энергетик» г. Сосновый Бор пройдет дневной конкурсный концерт финалистов «Атомной силы рока».

В 19:00 на сцене СКК «Энергетик» выступят победители фестиваля по направлениям «рок- музыка» и «джаз». Среди приглашенных звезд - Чиж и Ко и Сергей Манукян.



29 августа 2018 года на площади Победы перед СКК «Энергетик» г. Сосновый Бор состоится гала-концерт V Международного открытого фестиваля чистой музыки «U235». Участвуют: победители Международного открытого фестиваля чистой музыки «U235», а также… УмаТурман, Чиж и Ко, Александр Кутиков и группа «Ньюанс», Александр Городницкий, Галина Хомчик, Александр Мирзаян, Братья Мищуки, Вадим Егоров, Вадим Эйленкриг, Сергей Манукян. Ведущий концерта – Александр Пушной.

Вход на все концерты фестиваля свободный!