Звездные концерты международного открытого фестиваля чистой музыки «U235»
С 27 по 29 августа 2018 года в рамках Международного открытого фестиваля чистой музыки «U235» на творческих площадках г. Сосновый Бор и дер. Систо-Палкино Ленинградской области пройдут открытые концерты с участием конкурсантов фестиваля, членов жюри и приглашенных звезд.
Организаторами фестиваля выступает Фонд спортивных и творческих инициатив «U235» при поддержке госкорпорации «Росатом», администрации г. Сосновый Бор и АО «Концерн Титан-2».
27 августа
Любителей солнечной авторской песни радушно примет турбаза «Чайка» в дер. Систо-Палкино, где в 19:00 состоится концерт - открытие фестиваля с участием Александра Городницкого, Татьяны Визбор, Галины Хомчик, Вадима и Валерия Мищуков, Вадима Егорова, Весты Соляниной, Александра Мирзаяна, Валентина Вихорева, Натальи Кучер, Марины Дмитриевой, Романа Ланкина, Натальи Дудкиной, Александра Баля, Валерия Чечета и Джоша Лансы.
28 августа
Авторская песня
База отдыха «Чайка»
28 августа весь день вас ждет незабываемая фестивальная программа, теплые встречи с любимыми артистами и новые песенные открытия.
12:00 - 13:00 – Утренний концерт Полковника Калинкина.
13:00 - 16:00 – Дневной конкурсный концерт финалистов «Солнечная авторская песня»
16:00 - 19:00 – Встречи с Александром Городницким, Галиной Хомчик, Вадимом и Валерием Мищуками и Вадимом Егоровым.
19:00 - 21:00 – Концерт-награждение победителей фестиваля.
Для удобства сосновоборцев и гостей фестиваля 27 и 28 августа будут организованы бесплатные автобусы от СКК «Энергетик» до турбазы «Чайка». Время отправления автобусов: 18:00, обратные рейсы – по окончании концертов.
Классическая музыка
ДК «Строитель»
28 августа откроет свои двери зал органной и камерной музыки им. Елены Образцовой в ДК «Строитель» г. Соснового Бора.
10:00 - 18:00 – дневной конкурсный концерт финалистов «Классика чистой воды»
19:00 - 21:00 – концерт-награждение победителей фестиваля с участием приглашенных звезд - коллектива «Терем квартет».
Джазовая музыка
Андерсенград
28 августа на Ратушной площади комплекса «Андерсенград» г. Сосновый Бор все желающие смогут насладиться летним ветром джазовых композиций.
10:00 - 18:00 – Дневной конкурсный концерт финалистов «Летний ветер джаза»
Рок-музыка
СКК «Энергетик»
28 августа с 10:00 до 18:00 в СКК «Энергетик» г. Сосновый Бор пройдет дневной конкурсный концерт финалистов «Атомной силы рока».
В 19:00 на сцене СКК «Энергетик» выступят победители фестиваля по направлениям «рок- музыка» и «джаз». Среди приглашенных звезд - Чиж и Ко и Сергей Манукян.
29 августа 2018 года на площади Победы перед СКК «Энергетик» г. Сосновый Бор состоится гала-концерт V Международного открытого фестиваля чистой музыки «U235». Участвуют: победители Международного открытого фестиваля чистой музыки «U235», а также… УмаТурман, Чиж и Ко, Александр Кутиков и группа «Ньюанс», Александр Городницкий, Галина Хомчик, Александр Мирзаян, Братья Мищуки, Вадим Егоров, Вадим Эйленкриг, Сергей Манукян. Ведущий концерта – Александр Пушной.
Вход на все концерты фестиваля свободный!
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Каменногорску на День молодежи подарили стадион
- "Тиккурила" построит новый завод в Ломоносовском районе
- Руководитель птицефабрики «Роскар» награжден медалью за вклад в развитие птицеводства
- 08/08/08/ в 08:08:08 в Пекине торжественно откроются ХХIХ Летние Олимпийские игры
- Сегодня самая «вежливая» дата в году