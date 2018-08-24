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Леса 47 региона открыты для посещения

24.08.2018 14:32

Les HvoiniyВ ближайшие выходные дни леса Ленинградской области открыты для посещения без ограничений. На всей территории региона установлен самый спокойный 1-й класс пожароопасности, сообщает пресс-служба областного правительства.
При этом спасательные службы области просят тех, кто собрался в лес, позаботиться о собственной безопасности и соблюдать следующие правила:

– отправляясь в лес, всегда сообщайте близким, куда конкретно вы идете и когда планируете вернуться;
– изучите заранее место на карте;
– не заходите вглубь незнакомой местности. Если решили идти – оставляйте ориентиры, по которым можно будет вернуться;
– без сопровождения не отпускайте в лес ваших детей, пожилых людей и лиц с различными заболеваниями;
– возьмите с собой заряженный сотовый телефон, дополнительный аккумулятор, навигатор или компас, нож, фонарик, спички, легкие и калорийные продукты, воду, накидку от дождя, теплую одежду. Одежда должна быть яркой;
– если вы потерялись – остановитесь и успокойтесь. Позвоните родным и спасателям по телефону 112, объясните ситуацию, сядьте, разведите костер — дым привлечет внимание;
– если вы шли в группе, оставайтесь на месте в течение часа. Это позволит группе вернуться по пути следования и найти вас;
– если связаться с кем-то не удается – внимательно прислушайтесь и идите на шум автомобилей, локомотивов и других сигналов искусственного происхождения;
– если звуковых ориентиров нет — найдите ручей и идите вниз по течению, река может вывести к людям. Также можно идти вдоль линии электропередачи и по тропинкам;
– можно взобраться на дерево и сориентироваться по трубам домов и заводов, колокольням, башням и вышкам;
– не выходите на болотистые участки леса, не передвигайтесь в темное время суток, не ешьте незнакомые растения и грибы.

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