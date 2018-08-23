Выходные в Ленинградской области
25 и 26 августа в Ленинградской области пройдет III межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей», город Высоцк отметит 70-летие, в Волосово состоится праздник картофеля «Виват картошка», в Гатчине все выходные будут играть рок-н-ролл.
25 августа
10:00 — детский велофестиваль «Приорат-2018».
Ленинградская область, город Гатчина, Приоратский парк.
12:00 — праздничные мероприятия, посвященные 70-летию города Высоцка.
В программе: чествование почетных жителей, анимационная программа для детей, аттракционы, интерактивные площадки, выступление группы из Выборга «ИVANNA Band».
Ленинградская область, город Высоцк, ул. Центральная.
12:00 — III фестиваль поэзии и авторской песни «Кедр».
Формат традиционный — свободный микрофон, когда каждый заявленный участник сможет поделиться своим творчеством, правда, в рамках отведенного времени.
Вход на фестиваль будет осуществляться по входным билетам в парк.
Ленинградская область, Выборг, парк Монрепо.
12:00 — областной исторический праздник «Алтарь Отечества».
«Алтарь Отечества» — это исторический театрализованный праздник, посвящённый А. В. Суворову и Петру Великому. Мероприятие проводится в День города Новая Ладога в 18-й раз.
В программе: праздничное шествие с группой барабанщиц, костюмированными героями, Новоладожским потешным полком; концертная программа «Я люблю свой город» с участием лучших творческих коллективов Новой Ладоги, области и Санкт-Петербурга. Гостей исторического праздника также ожидают арт-объекты: палатка с реконструкцией — воссоздание уклада жизни суворовских времен, игровая зона с большими шахматами в виде солдат суздальского полка, фотозона с баннер-картой походов А. В. Суворова «Герой, не знавший поражений».
Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, Суворовский сквер.
12:00 — III межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей».
В программе фестиваля: презентация чувашского национального праздника «Акатуй»; мастер-классы по национальной вышивке, изготовлению кукол; ярмарка традиционных изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; народные игры и забавы; пленэр художников, участников творческого объединения «Этновзгляд» Дома дружбы Ленинградской области; концерт с участием творческих фольклорных вокальных и танцевальных коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области. Вход свободный.
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Энколово, ул. Мира,1.
12:00 — цикл летних мероприятий «Летняя страна», в рамках культурного проекта «Разноцветное детство».
В программе: тематические программы, конкурсы, эстафеты, викторины, творческие мастер-классы.
Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.
13:00 — День города Сертолово.
Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, зона отдыха «Сертоловский водоем».
13:00 — III турнир Бокситогорска по WORKOUT среди спортсменов-любителей.
Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Школьная,13, спортивная школа № 1.
13:00 — День поселка Торковичи.
В программе: выступление военного духового оркестра, смотр военной техники, показательные выступления военнослужащих, концерт с участим творческих коллективов жителей поселка, цыганского коллектива «Рома», конкурсы, викторины, товарищеский матч по футболу между командами поселка Торковичи «Молодость» и «Мудрость», праздничный фейерверк.
Ленинградская область, Лужский район, поселок Торковичи.
13:00 — второй ежегодный фестиваль орловского рысака северо-западного региона России. За почетное звание «Чемпион орловской рысистой породы Северо-Западного региона-2018» будут бороться участники из Ленинградской, Псковской, Новгородской и Архангельской областей. В рамках мероприятия планируется: торжественное открытие с участием творческих фольклорных коллективов; выбор Чемпиона орловской рысистой породы; показательные выступления спортсменов; заезды рысаков на ипподромной дорожке в качалках и под седлом; гладкая скачка.
Ленинградская область, Лужский район, деревня Калгановка.
14:00 — VII праздник Волосовского картофеля «Виват, картошка».
В программе сельскохозяйственная ярмарка «Хороша варёной, жареной, и в салатах, и в окрошке – волосовская картошка!», выставка изделий народных умельцев, «Картофельные фантазии» — выставка поделок, посвященных картофелю, из даров земли Волосовской и других материалов, городок аттракционов для детей, дегустация разных сортов картофеля, подведение итогов конкурса на лучший слоган о картофеле. «Этим овощем недаром вся Россия славится» — концертная программа. «Эх, рассыпчатая!» - конкурс частушек о картошке.
Ленинградская область, город Волосово, пр. Вингиссара, 57, парк «Велес».
16:00 — чемпионат Ленинградской области по футболу.
Матч между командами «Кировец» (Тихвин) и «Новое Девяткино».
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка,1, стадион спорткомплекса.
17:00 — День памяти поэта серебряного века Николая Гумилева.
Чтение стихов поэта, постановка театральных сценок, музыкально-поэтическая встреча с участием поэтов, музыкантов.
Ленинградская область, город Всеволожск, мкр Бернгардовка.
25 — 26 августа
«Выходные в стиле рок-н-ролл» в Гатчине.
Серия концертов на открытых площадках Гатчинского парка знакомит с музыкальной культурой 1950-60-х и рок-н-роллом как явлением. Концерты пройдут у Портала «Маска», у Адмиралтейских ворот, у Турецкой палатки и в Амфитеатре. В программе: разные направления рок-н-ролла: кантри, блюз, серф, свинг, самые известные твисты и баллады 1950-60-х годов в оригинальной интерпретации. Среди участников - группы Milestones, The J-Walkers, ВИА «ЛенТвист», оркестр «Стуков band», Las Vegas Combo, «Крекерс» и многие другие.
Стоимость билета — 150 руб., дети до 7 лет — бесплатно. Стоимость билета на вечерний концерт в Амфитеатре — 500 руб.
Ленинградская область, город Гатчина, Гатчинский парк.
26 августа
8:00 — освящение храма в селе Колчаново.
Освящение храма проведет епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.
Храм в честь великомученика и целителя Пантелеймона был построен в 2012 году на частное пожертвование.
Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново, ул. Центральная.
12:00 — «День открытых дверей» – праздник-презентация творческих коллективов ГКЦ «Арт-Карусель».
В программе праздника: концерт творческих коллективов; выставка-ярмарка изделий мастеров клуба «Галерея ремесел»; выставка керамических работ коллективов детской студии искусств и ремёсел; конкурс детского рисунка.
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, 14, культурный центр «Арт-Карусель».
14:00 — фестиваль NEW EMOTION.
Рэперы, танцоры, рокеры, райдеры, кикбоксеры, стритболисты. Много музыки и спортивных мероприятий в Луге.
Ленинградская область, город Луга, Заречный парк.
17:00 – концертная программа с участием духового оркестра детской школы искусств им. Н. А. Римского-Корсакова «Танцуем под духовой».
Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер».
12:00 — буккроссинг «Книга в добрые руки».
Открытый читальный зал. Викторины для детей «Книжкин теремок».
Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.
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