Номер справочной службы МФЦ снова доступен для звонков
По привычному бесплатному номеру 8-800-500-00-47 можно уточнить график работы центров «Мои Документы», работающих на территории Ленинградской области, получить консультацию о предоставлении услуг, узнать перечень необходимых документов.
Помимо звонка в информационную службу ответы на интересующие вопросы жители Ленобласти могут получать в социальной сети Вконтакте. Также на сайте МФЦ можно заказать обратный звонок или написать на e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Более старые статьи:
- В конкурсе племенных коров победили Мурка и Пастилка
- Детские сады: особые условия для новых микрорайонов
- Обращение губернатора Ленобласти Александра Дрозденко по случаю Дня Государственного флага РФ
- В Ленобласти «охотники на колеса» собрали 46 тонн старых автопокрышек
- В Ленобласти стартовала операция "Пешеход. Пешеходный переход"