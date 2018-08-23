Номер справочной службы МФЦ снова доступен для звонков

23.08.2018 12:29

По привычному бесплатному номеру 8-800-500-00-47 можно уточнить график работы центров «Мои Документы», работающих на территории Ленинградской области, получить консультацию о предоставлении услуг, узнать перечень необходимых документов.

Помимо звонка в информационную службу ответы на интересующие вопросы жители Ленобласти могут получать в социальной сети Вконтакте. Также на сайте МФЦ можно заказать обратный звонок или написать на e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .