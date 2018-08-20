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Капремонт в домах-памятниках продолжается

20.08.2018 17:34

Kapremont LesaВ выборгских многоквартирных домах — объектах культурного наследия продолжается капитальный ремонт. После дня рождения Ленинградской области, который отметили в Выборге 4 августа, 13 домов снова оделись в строительные леса. Подрядчики приступили ко второму этапу капитального ремонта культурного наследия — ремонтным и реставрационным работам.

На большинстве домов обновление лицевой части фасадов завершено, теперь работы будут вестись со стороны дворов и на торцах зданий, а также на кровле. Большая часть работ закончится до Нового года, остальные — к осени 2019 года.

За ходом работ и качеством их исполнения ведется строгий контроль со стороны инспекторов регионального Фонда капитального ремонта, комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, местной администрации и управляющих организаций. В случае возникновения вопросов и претензий к качеству работ можно обратиться в областной Фонд капремонта. Телефон: 8 (812) 320-99-15.

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