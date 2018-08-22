Обращение губернатора Ленобласти Александра Дрозденко по случаю Дня Государственного флага РФ
Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с праздником – Днём Государственного флага Российской Федерации!
Прошло уже больше четверти века с того дня, как исторический триколор вновь был утвержден в качестве Государственного флага нашей страны.
Для каждого гражданина, патриота российский флаг имеет огромное значение. Это символ Родины, символ её побед и достижений, символ нашего единства!
Мы гордимся российским триколором, связываем с ним наши самые светлые чувства.
Уверен, что праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага, объединят людей самых разных поколений, молодежь и ветеранов, всех, кто любит Родину, кто испытывает чувство особой гордости, когда российский стяг поднимается в честь побед наших спортсменов, в честь ратных подвигов наших воинов, в честь новых достижений людей труда.
Пусть и в дальнейшем Государственный флаг нашей Родины остаётся символом её величия, могущества и процветания!
Желаю всем жителям Ленинградской области праздничного настроения, добра и благополучия!
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко
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