Обращение губернатора Ленобласти Александра Дрозденко по случаю Дня Государственного флага РФ

22.08.2018 08:27

Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите искренние поздравления с праздником – Днём Государственного флага Российской Федерации!

Прошло уже больше четверти века с того дня, как исторический триколор вновь был утвержден в качестве Государственного флага нашей страны.

Для каждого гражданина, патриота российский флаг имеет огромное значение. Это символ Родины, символ её побед и достижений, символ нашего единства!

Мы гордимся российским триколором, связываем с ним наши самые светлые чувства.

Уверен, что праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага, объединят людей самых разных поколений, молодежь и ветеранов, всех, кто любит Родину, кто испытывает чувство особой гордости, когда российский стяг поднимается в честь побед наших спортсменов, в честь ратных подвигов наших воинов, в честь новых достижений людей труда.

Пусть и в дальнейшем Государственный флаг нашей Родины остаётся символом её величия, могущества и процветания!

Желаю всем жителям Ленинградской области праздничного настроения, добра и благополучия!

Губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко