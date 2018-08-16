► В 47 регионе чиновникам запрещено принимать подарки

16.08.2018 11:24

Чиновникам запрещено принимать подарки - напоминает комитет правового обеспечения Ленинградской области. В соответствии с антикоррупционным законодательством и гражданским кодексом России нельзя преподносить презенты лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, работникам отдельных организаций, государственным и муниципальным служащим в связи с выполнением ими трудовых обязанностей. Исключением являются подарки, полученные на официальных мероприятиях и в служебных командировках,но и они подлежат сдаче. Те, кто нарушит запрет, будут привлечены к ответственности - вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.

Напомним, в областном правительстве действует горячая линия «Нет коррупции!». Все сообщения на эту тему принимаются по телефону

(812) 710-78-18.