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В 47 регионе лучшие спортсмены будут получать именные стипендии

14.08.2018 10:25

Sport Medal largeБолее 200 спортсменов Ленинградской области и их тренеры будут получать повышенные именные стипендии.
Губернатор Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление правительства региона.
Получателями стипендий в размере от 5 до 28 тысяч рублей станут спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные России (основной и резервный составы) в возрастную группу без ограничения верхней границы возраста, в две старших возрастных группы с ограничением верхней границы возраста, и их тренеры.

Отбором кандидатов на получение стипендии областного правительства занимается комиссия комитета по физической культуре и спорту на основании заявок от спортивных федераций.
Стипендии по летним видам спорта назначаются с 1 января 2019 года, по зимним — с 1 июня 2018 года. Выплачивать их будут ежемесячно в течение срока действия списков кандидатов в спортивные сборные команды России.

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