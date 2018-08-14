В 47 регионе лучшие спортсмены будут получать именные стипендии

14.08.2018 10:25

Более 200 спортсменов Ленинградской области и их тренеры будут получать повышенные именные стипендии.

Губернатор Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление правительства региона.

Получателями стипендий в размере от 5 до 28 тысяч рублей станут спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные России (основной и резервный составы) в возрастную группу без ограничения верхней границы возраста, в две старших возрастных группы с ограничением верхней границы возраста, и их тренеры.

Отбором кандидатов на получение стипендии областного правительства занимается комиссия комитета по физической культуре и спорту на основании заявок от спортивных федераций.

Стипендии по летним видам спорта назначаются с 1 января 2019 года, по зимним — с 1 июня 2018 года. Выплачивать их будут ежемесячно в течение срока действия списков кандидатов в спортивные сборные команды России.