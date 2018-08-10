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Губернатор проинспектировал перинатальный центр в Гатчине 

10.08.2018 11:59

Drozdenko smile largeГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил ход пусконаладочных работ в гатчинском перинатальном центре. Объект, полностью оснащённый современным медицинским оборудованием, до конца августа должен быть передан строителями областному комитету по здравоохранению. Медицинский персонал набран и готов приступить к работе. В составе центра, помимо комплексного родильного отделения, — женская консультация и поликлиника для наблюдения детей до года, родившихся в учреждении.
Строители завершают работы по монтажу и наладке оборудования, благоустройству территории, устраняют замечания пользователя учреждения — Гатчинской клинической межрайонной больницы. Для полноценного функционирования центра генеральная подрядная организация также должна предоставить результаты лабораторных исследований воздуха, удовлетворяющие гигиеническим нормативам.
Перинатальный центр в Гатчине рассчитан на 130 коек. Консультативно-диагностическое отделение позволит принимать 150 пациенток в смену. Стоимость строительства объекта составила 2,5 млрд рублей.

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