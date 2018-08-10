Выходные в Ленинградской области

10.08.2018 11:00

11 и 12 августа в Ленинградской области состоятся мероприятия в честь Дня физкультурника, в Выборге пройдет XXVI Фестиваль российского кино «Окно в Европу» и III Международный фестиваль русской и финской культур "Кукушка-2018".

10-16 августа

XXVI Фестиваль российского кино «Окно в Европу»

В 2018 году в основу фестивальных постеров легли кадры фильма «Я шагаю по Москве» (1963), сценарий которого написал Геннадий Шпаликов. Планируется, что на фестивале в Выборге сборник воспоминаний, дневников, писем легендарного сценариста «Сегодня мы пришли к Шпаликову…» представит Андрей Хржановский. За семь дней работы фестиваля зрители увидят около 130 фильмов.

«Окно в Европу» — единственный в России фестиваль, где в отдельных конкурсах представлены все виды кинематографа: документальные, анимационные и игровые фильмы, а также картины, созданные в копродукции с кинематографистами других стран.

Подробная программа на сайте «Окно в Европу».

11 августа

10.00 – Районный спортивный праздник «День физкультурника» в Гатчине.

На стадионе «Спартак» состоится праздничный парад спортсменов, тренеров и работников физической культуры и спорта, пройдут показательные выступления спортсменов районных спортивных школ. В рамках праздника по традиции состоятся соревнования по таким видам спорта, как волейбол, футбол, стритбол, дартс, стрельба из пневматического оружия, гиревой спорт, конный спорт и другие.

Самые спортивные семьи Гатчинского района смогут поучаствовать в состязании «Папа, мама, я — спортивная семья». В сдаче норм ГТО сможет попробовать свои силы любой желающий.

Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, стадион «Спартак, пр. 25 Октября,10.

10.00 – День физкультурника в Лодейном Поле.

В программе:

10.00 — шахматный турнир, шахматный клуб Ладья.

10.00 — турнир по пляжному волейболу, лыжная база «Озерко».

11.00 — турнир по настольному теннису, спортивный зал ДНТ им. Ю.П.Захарова.

11.00 — легкоатлетический кросс, лыжная база «Озерко».

18.00 — турнир по хоккею среди мужских команд, ледовая арена «Форвард».

Ленинградская область, г. Лодейное Поле.

10.00 – Районная спартакиада молодежи Лужского муниципального района, посвященная Дню физкультурника.

Ленинградская область, Лужский район, дер. Ретюнь.

10.00 – 12.00 – Празднование Дня физкультурника в Киришах.

В программе: хоккей, фигурное катание, веселые старты.

Ленинградская область, г. Кириши, МАУ «Ледовая арена «Кириши».

11.00 – День города Никольское.

Начнется праздник шествием «Парад колясок», для детей будет организована игровая программа «Праздник детства», также гостей ждет ярмарка мастеров (выставка-продажа изделий прикладного творчества). На празднике выступят творческие коллективы. Завершится День города праздничным фейерверком в 23.00 на левом берегу реки Тосна.

Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское.

11.00 – День физкультурника в Тосненском районе.

Фестиваль ГТО.

Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, гимназия №2.

11.00 – Спортивный праздник «Фаворит и Кинофестиваль», посвященный Дню физкультурника.

В рамках праздника состоится спартакиада среди команд предприятий и организаций Выборга. Будет организована работа спортивной площадки ГТО, пройдут соревнования по волейболу, футболу, теннису, тайскому боксу.

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, 2, стадион «Авангард».

11.00 - футбольный мастер-класс от Алексея Игонина.

Ленинградская область, Всеволожский район, Токсовское г.п., стадион МОУ СОШ «Токсовский центр образования» при поддержке администрации МО «ТГП» и КДЦ «Токсово».

11.00 – День физкультурника в Волосовском районе.

Соревнования по плаванию.

Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, стадион спортивного комплекса «Олимп».

11.00 – фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Мы за здоровый образ жизни».

Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, стадион спорткомплекса.

11.30 – Проведение чемпионата города Кингисеппа по настольному теннису.

Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ФОК.

12.00 – 15.00 — спортивно-развлекательный клуб «Мазила» проводит мастер-класс «Скалолазание для детей и не только», гребля-индор: гонка на гребных тренажерах, открытые соревнования по функциональному многоборью, кроссфитKids эстафеты.

Ленинградская область, г. Кириши, Городской пляж.

12.00 – 15.00 — физкультурное мероприятие для роллеров, скейтбордистов, велосипедистов, самокатеров.

Активных и смелых ждут тесты на развитие выносливости, силы, гибкости в рамках ВФСК «ГТО» на спортивной площадке с уличными тренажерами; соревнования по стритболу среди молодежных команд; настольные игры для всей семьи, людей с ограниченными возможностями здоровья; прокат электромобилей.

Ленинградская область, г. Кириши, парк для роллеров и скейтбордистов.

12.00 – 15.00 — соревнования по технике туризма среди любителей, семейный турнир по городкам, бадминтону.

Ленинградская область, г. Кириши, Парк семейного отдыха.

12.00 – День физкультурника во Всеволожском районе.

Спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, нормы ГТО, а также спортивная программа для всей семьи «Папа, мама и я – спортивная семья».

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, стадион агропромышленного техникума.

12.00 – День физкультурника в Кингисеппском районе.

Проведение турнира по стритболу, торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника.

Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, стадион школы № 4 в Кингисеппе.

12.00 — 18.00 – Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения Подпорожского муниципального образования, посвященный профессиональному празднику «День физкультурника».

Спортивные состязания по видам испытаний комплекса ГТО (согласно ступеням). К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных образований Подпорожского района Ленинградской области в составе 16 человек.

Ленинградская область, Подпорожский район, п. Важины, ул. Школьная, д. 13А (уличная площадка), ФОК «Важины».

12.00 – региональный этап «Всероссийского фестиваля дворовых и национальных видов спорта».

В региональном этапе примут участие команды из муниципальных районов Ленинградской области, также приглашены спортсмены Санкт-Петербурга, Карелии, Архангельска, Великого Новгорода, Мурманска. Соревнования пройдут по следующим направлениям: минифутбол, стритбол, пляжный волейбол, финские городки, метание сапога, легкая атлетика. Для активных семей состоится конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья».

В спортивном празднике также примут участие команды национально-культурных объединений Ленинградской области и религиозных конфессий.

Ленинградская область, Ломоносовский район, центр активного отдыха «Туттари-парк».

12.00 – 23.00 – общегородской праздник, посвященный 45-летию города Сосновый Бор.

В программе: ярмарка, концертная и танцевальная программа, выступление Елены Ваенги, фейерверк.

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, площадь Победы.

12.00 – лыжероллерная гонка, посвященная Дню физкультурника, в Сосновом Бору. Гонка пройдет в 9 возрастных группах среди юношей и девушек, мужчин и женщин.

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, биатлонная трасса СКК «Малахит», район Липово.

12.00 – спортивный праздник «Испытай себя!», посвящённый Дню физкультурника, в Приозерском районе.

В программе: стрельба из пневматической винтовки, шахматный турнир, городки, дартс, велосипедная полоса препятствий, ходьба на ходулях.

Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, стадион «Юность».

12.00 – районный День физкультурника в Волхове.

г. Волхов, ФСЦ «Волхов», пр. Волховский, д. 16, стадион «Металлург», поселения Волховского района.

12.45 – празднование 70-летия города Каменногорска.

В программе празднования: праздничное шествие, концерт ансамбля «Вереск», молодёжный турнир по футболу, выступление творческих коллективов Каменногорска, хореографического коллектива «Огниво», «Огненное шоу» с пиротехническими эффектами (творческая группа PRANA), фейерверк (в 22:30).

Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск.

14.00 –23.00 – праздничные мероприятия, посвященные 459-летию п. Рощино.

В программе: возложение цветов к братскому захоронению, праздничное шествие от стадиона «Рощино Арена» к скверу Дома культуры, торжественная церемония чествования жителей пос. Рощино, детская интерактивная программа «Кубок юных чемпионов», праздничный концерт и фейерверк (в 22.50).

Ленинградская область, Выборгский район, пос. Рощино.

15.30 — V городской фестиваль карнавального семейного шоу «Парад колясок».

Мероприятие посвящено Дню Ленинградской области.

Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 110, парк у Всеволожского ЦКД.

16.00 – праздничные мероприятия, посвященные 70-летию пос. Кондратьево.

В программе: выступление творческих коллективов, концерт фолк-шоу группы «Ярмарка», дискотека, аттракционы, выставка-продажа сувениров.

Ленинградская область, Выборгский район, пос. Кондратьево (Селезневское поселение).

16.00 – чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд.«Кировец» (Тихвин) – «Спартак» (Луга).

Ленинградская область, г.Тихвин, ул.Пещерка, 1, стадион спорткомплекса.

11 – 12 августа

III Международный фестиваль русской и финской культур КУКУШКА-2018.

Ежегодный международный российско-финский фестиваль культуры «Кукушка» — 2018 пройдёт в Выборге и будет приурочен к 10-летнему юбилею выставочного центра «Эрмитаж – Выборг», а также Году волонтёра.

Программа «Кукушки»-2018 будет насыщенной. В первый фестивальный день состоится гала-концерт с участием трио "Проще Простого" (российские звёзды Сергей Старостин, Сергей Клевенский, Мариан Калдарару, Москва), популярной фолк-группы "Отава Ё" (Санкт-Петербург), а также одной из известнейших финских групп Frigg. Также в программе: выступление выборгских творческих коллективов, встреча с российскими писательницами Марией Семёновой и Анной Гуровой – авторами популярных книг в жанре славянского и финно-угорского фэнтези, выступление этнографического театра и другие мероприятия.

Ленинградская область, Выборг, ул. Ладанова, 1, ВЦ «Эрмитаж – Выборг».

11 – 12 августа

Проведение одного из этапов Санкт-Петербургской парусной недели – 2018.

11 августа

20.00 – старт этапа гонки 2 – западнее южной части дамбы защитных сооружений, южнее Кронштадтского корабельного фарватера. Финиш – Сосновый Бор.

12 августа

Программа в г. Сосновый Бор. Награждение победителей гонки 1, 2.

20.00 - старт гонки 3 – Сосновый Бор. Финиш — в бухте Сууркюлян – лахти - о. Гогланд.

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, городской пирс.

12 августа

12.00 – экологическая акция и фитнес-тренировка «Чистобег».

Жителей Гатчины приглашают на пробежку вокруг озера и эко-квест по теме правильности сортировки бытовых отходов. Принять участие может каждый. Организаторы приготовили красивые медали самым быстрым и «чистым» участникам, а также отдельные призы самым активным! Проект «Чистобег» — это расчистка природных уголков для совершенствования тела и духа. Девиз акции «Гармония внутри и чистота снаружи!»

Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, старт от улицы Леонова в Приоратском парке.

17.00 — праздничный концерт «Палитра чувств и настроения», посвящённый Дню Шлиссельбурга.

Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, КСК «Невский», Малоневский канал, 2.