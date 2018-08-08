МФЦ меняет номер телефона

08.08.2018 16:49

Уточнить график работы центров «Мои Документы», получить консультацию о предоставлении услуг и необходимых документах можно по временному многоканальному телефону справочной службы МФЦ Ленинградской области 8-800-47-000-47.

Как сообщили нам в пресс-служба областного МФЦ, номер телефона меняется в связи со сменой поставщика, обслуживающего работу линии, и требует большого объема работ, которые будут проведены в ближайшее время.

Ответы на интересующие вопросы можно также получить в социальной сети ВКонтакте. В официальной группе созданы разделы для диалогов в личных сообщениях и открытых обсуждениях. Для удобства граждан на сайте центра www.mfc47.ru можно заказать обратный звонок или написать на e-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

О работе нового постоянного номера call-центра будет сообщено дополнительно.