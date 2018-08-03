8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Ленинградская область примет Чемпионат мира по пахоте

03.08.2018 14:31

Plug PahotaВсемирная пахотная организация обратилась к администрации Ленинградской области с предложением принять в регионе 67-й Чемпионат мира по пахоте 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбоохозяйственному комплексу Олег Малащенко на открытии 17-го конкурса пахарей Ленинградской области.
«Ленинградскому механизатору Александру Дерюгину, ставшему в минувшем сезоне чемпионом России, предстоит защищать честь страны на международном конкурсе пахарей в Германии. Мастерство пахарей, престиж профессии, престиж областного конкурса механизаторов возрастает с каждым годом, и на волне нашего успеха региону предложено провести у себя очередной Чемпионат мира по пахоте. Это большая честь и ответственность и признание высокого уровня развития сельского хозяйства региона», – отметил Олег Малащенко.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Августа 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Голосование

Что, по-вашему, нужно для успешного начала бизнеса?

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»