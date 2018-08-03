Ленинградская область примет Чемпионат мира по пахоте

03.08.2018 14:31

Всемирная пахотная организация обратилась к администрации Ленинградской области с предложением принять в регионе 67-й Чемпионат мира по пахоте 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбоохозяйственному комплексу Олег Малащенко на открытии 17-го конкурса пахарей Ленинградской области.

«Ленинградскому механизатору Александру Дерюгину, ставшему в минувшем сезоне чемпионом России, предстоит защищать честь страны на международном конкурсе пахарей в Германии. Мастерство пахарей, престиж профессии, престиж областного конкурса механизаторов возрастает с каждым годом, и на волне нашего успеха региону предложено провести у себя очередной Чемпионат мира по пахоте. Это большая честь и ответственность и признание высокого уровня развития сельского хозяйства региона», – отметил Олег Малащенко.