Выходные в Ленинградской области

03.08.2018 12:52

4 и 5 августа в Ленинградской области пройдут массовые праздничные мероприятия, посвященные 91-летию со Дня образования региона. Основной праздник с участием делегаций со всех районов пройдет 4 августа в Выборге; в городах и поселках пройдут музыкальные фестивали, спортивные соревнования, реконструкции и народные гулянья.

4 августа

10:00 – торжественные мероприятия, посвященные 91-й годовщине со Дня образования Ленинградской области в Выборге.

Программа мероприятий:

10:00 – 20:00 – город мастеров (пр. Ленина).

11:00 – гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», мастер-классы рестораторов Ленинградской области (набережная 40-летия ВЛКСМ).



11:45 – праздничное костюмированное шествие с участием губернатора Ленинградской области, членов правительства, почетных гостей и делегаций районов области (маршрут следования колонны: Ленинградский проспект — набережная 40-летия ВЛКСМ — Рыночная площадь).

12:30 – дефиле «Ожившие гербы», презентация гербов муниципальных образований (Рыночная площадь).

15:00 – театрализованный концерт на Красной площади.

17:00 – концерт на Рыночной площади.

20:00 – концертная программа на Красной площади.

22:00 – праздничный фейерверк.

В числе приглашенных артистов, которые выступят в этот день перед гостями и жителями Ленинградской области: заслуженный артист России Денис Майданов, заслуженный артист России Юрий Гальцев, народный артист России Василий Герелло, Александр Панайотов, группа «Фабрика».

Ленинградская область, Выборг.

12:00 – народные гулянья «Есть на свете такая сторонка».

Ленинградская область, город Кириши, деревня Оломна.

12:00 – праздничный концерт «Где мы живем, нам дорога земля!», посвященный 91-летию со Дня образования Ленинградской область, Волосовского района и поселка Калитино.

В программе: торжественное открытие праздника (чествование, награждение), концертная программа, детская музыкально-игровая программа, дискотека, праздничный фейерверк.

Ленинградская область, Волосовский район, поселок Калитино.

12:00 – праздничный концерт «С любовью к деревне», дискотека.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Торосово.

14:00 – праздничное гуляние «Вся жизнь моя – железная дорога!», посвященное Дню железнодорожника.

Ленинградская область, город Волхов, Октябрьская наб., парк «Ильинка».

14:00 – праздничное мероприятие «С праздником, Земля родная!».

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, парк 500-летия Токсово.

16:00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.

Матч между командами «Спартак» (Луга) и «ФСЦ Волхов» (Волхов).

Ленинградская область, город Луга, пр. Комсомольский, 21.

17:00 – концерт финского оркестра, посвященный празднованию 91-й годовщины Ленинградской области.

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, 4, библиотека А. Аалто, лекционный зал.

4 – 5 августа

Фестиваль «Дым над водой. От классики до рока».

Масштабный музыкальный фестиваль, который объединит на одной сцене симфоническую и рок-музыку.

Ленинградская область, Приозерский район, поселок Коробицыно, курорт «Красное озеро».

4 – 5 августа

Внедорожный фестиваль «Просто DRIVE».

Живая музыка, домашняя кухня.

Ленинградская область, Лужский район, поселок Володарское, усадьба «Заполье».

5 августа

10:00 – праздничные мероприятия, посвященные 241-й годовщине города Луги и 91-й годовщине Ленинградской области.

В программе праздника:

11:00 – открытие дороги на улице Генерала Мухина;

11:00 – торжественное открытие парка «Патриот»;

13:00 – открытие скейт-площадки (Заречный парк);

13:00 – торжественное открытие праздника. Поздравление официальных лиц. Вручение наград, концерт творческих коллективов, большое цирковое представление «Всем на удивление», концертно-развлекательная программа «Жизнь ярче солнца» (Центральная площадка. Площадь мира);

14:00 – фестиваль окрошки и чая, конкурс на лучшую косу «Русская краса – девичья коса» (площадь мира);

15:00 – спортивно-игровая площадка. (стрибол, минифутбол, армрестлинг, игровая программа) (пер. Связи);

15:30 – районный фестиваль «Город цветов» (городской сад, набережная реки Луга);

22:00 – праздничный фейерверк.

Ленинградская область, город Луга.

11:00 – День физкультурника.

Спортивные мероприятия и соревнования для всех, кто любит спорт.

Ленинградская область, город Волосово, ул. Красноармейская, 12А, стадион спортивного комплекса «Олимп» и Гатчинское шоссе, д. 10, парк «Велес».

12:00 – пешеходная экскурсия по Всеволожску – «Всеволожск – Купеческий».

Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.

13:00 – XIX областной историко-фольклорный праздник «Копорская потеха – 2018».

В фестивале ежегодно принимают участие известные артисты, фольклорные, народные, детские коллективы со всей Ленинградской области, устраиваются выставки работ, проводятся мастер-классы, костюмированные экскурсии по крепости.

Ленинградская область, Ломоносовский район, Крепость Копорье.

13:00 – авторский концерт Игоря Володина «Музыка романтического Тихвина».

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 13, дом-музей Н.А. Римского-Корсакова, концертный зал.

14:00 – военно-исторический фестиваль «Курская битва», посвященный 75-летию победы в сражении.

В рамках фестиваля пройдет реконструкция эпизода Великой Отечественной войны, посвященная танковому сражению. В бою примут участие около 250 реконструкторов из различных военно-патриотических организаций Северо-Западного федерального округа. Будут развернуты интерактивные военно-исторические экспозиции «Полевой лагерь», «Артиллерийские орудия Великой Отечественной войны» и «Вооружение Красной Армии и стран Оси».

Ленинградская область, город Сосновый Бор, мемориал «Берег мужественных».

15:00 – праздничная программа «Наша слава и гордость – Ленинградская область», посвященная 91-й годовщине образования Ленинградской области.

В программе: выступления солистов и творческих коллективов учреждений культуры Тихвинского района; чествование супружеских пар, проживших в браке 50 и 60 лет.

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер».

17:00 – концертная программа с участием духового оркестра Детской школы искусств им. Н.А. Римского-Корсакова «Танцуем под духовой».

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер».