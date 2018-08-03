В Центре гигиены и эпидемиологии клещей принимают по особому графику

03.08.2018 12:12

В Центре гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области клещей на исследование принимают по следующему графику:

в будние дни с 9:15 до 17:00;

в выходные и праздничные дни с 11:00 до 15:00.

Клещи принимаются по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, 27,(станция метро «Елизаровская»).