8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

В Центре гигиены и эпидемиологии клещей принимают по особому графику

03.08.2018 12:12

Ukus KleschaВ Центре гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области клещей на исследование принимают по следующему графику:
в будние дни с 9:15 до 17:00;
в выходные и праздничные дни с 11:00 до 15:00.
Клещи принимаются по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, 27,(станция метро «Елизаровская»).

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Августа 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Голосование

Что, по-вашему, нужно для успешного начала бизнеса?

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»