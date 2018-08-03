Из Крыма в Ленинградскую область доставили витаминный подарок
В пятницу, 3 августа, на территорию ЛГУ имени Пушкина из Симферопольского района будет доставлено 5 тонн свежих фруктов. Груз предназначен социальным учреждениям Ленобласти. Сегодня же фрукты перегрузят в машины, которые доставят их по назначению.
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