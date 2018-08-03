Фестиваль симфонической музыки открывается сегодня в пос. Коробицыно

03.08.2018 10:33

Фестиваль симфонической музыки «Дым над водой. От классики до рока» открывается в пятницу, 3 августа, в Приозерском районе Ленобласти - на территории курорта "Красное озеро" в пос. Коробицыно. Гостей ждет трехдневная насыщенная культурная и развлекательная программа.

Фестиваль откроется музыкальным произведением «Smoke on the water» из репертуара Deep Purple в исполнении симфонического оркестра Ленинградской области. В концерте примет участие пианист-виртуоз Дмитрий Гайворонский, а также приглашенные звезды.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, гости фестиваля смогут добраться к месту его проведения на бесплатных автобусах. Транспорт будет курсировать от железнодорожной станции в Сосново до курорта «Красное озеро». В пятницу - с 15:00 до 00:00, в субботу – с 10:00 до 00:00, а в воскресенье с 12:00 до 21:45. Одновременно воспользоваться транспортом сможет до 50 человек, время в пути составит около 40 минут.