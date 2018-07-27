Сто километров наружных электросетей вдоль дорог оснастят автоматикой

27.07.2018 12:53

Автоматизированная система управления наружным освещением появится на региональных трассах Ленобласти. В 2018 году в рамках «пилотного проекта» автоматику установят на 61 линию электроосвещения в Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Кировском, Кингисеппском, Приозерском, Тосненском и Подпорожском районах. Общая протяженность задействованных линий составит почти сто километров.

Система представляет собой специализированный программно-технический комплекс, состоящий из сервера, шкафов управления освещением и единого диспетчерского пульта. Она в постоянном режиме отслеживает параметры работы линий электропередач и сигнализирует о неполадках, к которым относятся сбои в напряжении, короткое замыкание и несанкционированное подключение. Показывая реальное потребление электроэнергии, система позволяет ускорить обнаружение и устранение аварий, а также централизует управление наружным освещением на базе диспетчерской службы «Ленавтодора».