Выходные в Ленинградской области
28 и 29 июля в Ленинградской области будут праздновать День ВМФ, в Выборге пройдет военно-исторический фестиваль – рыцарский «Турнир Святого Олафа», в Гатчине будет звучать джаз, в Бокситогорском районе пройдет XII межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской».
28 июля
09:00 – День Ивангорода
Программа праздника:
09:00 – благодарственный молебен (площадь у часовни и Храма Успения Пресвятой Богородицы);
12:00 – выступление военного оркестра (городская площадь);
14:00 – торжественное открытие праздника;
19:00 – праздничный концерт;
21:00 – дискотека.
Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, городская площадь.
10:00 – 28-й открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти М. Д. Острунского.
Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, 2, стадион «Авангард».
10:00 – День Ленинградской области отметим вместе!
В программе: уличная торговля, аттракционы, детская интерактивная программа, литературная беседка, праздничная программа «Мой любимый край – сердце отчее», концерт вокального дуэта «Братья-славяне» (Санкт-Петербург), концертная программа.
Ленинградская область, город Приозерск, центральная площадь.
12:00 – спортивно-развлекательное мероприятие «Лето. Спорт. Футбол».
В программе: турнир по футбольному фристайлу, сдача норм ГТО, спортивные мастер-классы.
Ленинградская область, город Кириши, парк для роллеров и скейтбордистов и площадь перед администрацией.
13:00 – праздничные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси.
Ленинградская область, город Тихвин, площадь Свободы, Дом культуры, фестивальная площадка в парке «Эрувиль Сен-Клер».
13:00 – праздничная программа, посвященная 91-й годовщине со Дня образования Ленинградской области и Ломоносовского района.
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, центр культуры и досуга.
14:00 – День поселка Сиверский.
Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12, площадь перед культурным центром «Юбилейный».
15:00 – музыкальный спектакль-исповедь «Екатерина Маслова» (по мотивам романа Льва Толстого «Воскресение»).
Моноспектакль Полины Малышевой, дипломантки международных фестивалей «Авангард и традиции» и «Один, два, три», студентки факультета искусств Санкт-Петербургского Государственного Университета.
Музыка: Юрий Турчин, либретто: Николай Голь.
Возрастные ограничения: 14+
Вход свободный.
Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, д. 1, музей-усадьба «Рождествено».
28 – 29 июля
Джазовые выходные в Гатчине.
Два дня на открытых площадках Гатчинского парка будут звучать знаменитые джазовые стандарты и авторские композиции. Каждый из дней будет завершаться большим вечерним концертом в Амфитеатре.
Ленинградская область, город Гатчина, пр. Красноармейский, д. 1, Гатчинский парк.
28 – 29 июля
II гастрономический фестиваль «Выборгский пикник».
Лучшие представители местного ресторанного бизнеса предложат выборжцам и гостям города деликатесы, приготовленные по авторским рецептам.
В стилизованных павильонах будут представлены английский стрит-фуд, блюда мексиканской, азиатской и восточной кухонь. Изюминкой фестивального меню будут авторские бургеры ручной работы, фирменные выборгские блюда средневековой эпохи, а также выборгский крендель.
Желающие смогут продегустировать продукцию и поучаствовать в мастер-классах.
Ленинградская область, Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ.
28 – 29 июля
Военно-исторический фестиваль «Турнир Святого Олафа».
В Выборгском замке соберутся доблестные рыцари, прекрасные дамы, менестрели, купцы с диковинными товарами и ремесленники.
Военно-исторический фестиваль «Турнир Святого Олафа» продолжает традиции самого старого рыцарского турнира России. На ристалище сойдутся как уже известные воины, так и претенденты на звание рыцаря.
Рыцарский турнир — это не только сражения, а настоящий праздник средневековой культуры. В течение турнира в замке будет звучать старинная музыка, а на сцене выступят театральные коллективы. Тут будет интересно и детям, и взрослым. На «Турнире Святого Олафа» будет представлено большое количество средневековых ремесел, богатая ярмарка и различные мастер классы для зрителей и участников.
Программа фестиваля:
28 июля
11:00 – начало работы исторической ярмарки и средневековых развлекательных площадок;
12:00 – торжественное открытие фестиваля, выступления музыкальных коллективов;
13:00 – рыцарский «Турнир Святого Олафа», концертно-развлекательная программа.
29 июля
11:30 – начало работы исторической ярмарки и средневековых развлекательных площадок;
12:00 – торжественное открытие второго дня фестиваля, выступления музыкальных коллективов;
13:00 – рыцарский «Турнир Святого Олафа», концертно-развлекательная программа;
17:30 – закрытие фестиваля.
Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, 1, Выборгский замок.
29 июля
11:00 – праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня военно-морского флота России.
Торжественная церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину; праздничная программа «Балтийский берег» с участием коллективов; полевая кухня «Макароны по-флотски»; гастрономический фестиваль «Выборгский пикник»; музыкально-развлекательная программа для детей «Пир для Морского Царя».
Ленинградская область, Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ.
11:00 – праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край» в рамках проекта «Сохраняя – возрождаем».
Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино.
12:00 – XII межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской».
В программе фестиваля: выставки изделий народных промыслов и декоративно-прикладного творчества, игровые и познавательные программы для детей и взрослых, торговые ряды, дегустация блюд национальной кухни, концерт с участием лучших творческих коллективов Бокситогорского района, национально-культурных общественных объединений Ленинградской области и Республики Карелия.
Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Климово.
12:00 – районный праздничный концерт, посвященный Дню ВМФ.
Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Большая Ижора, Приморское шоссе, д. 15, центр культуры и молодежных инициатив.
12:00 – городской праздник «День Нептуна», посвящённый Дню ВМФ.
В программе: театрализованное действие «Явление владыки Нептуна», выступление артистов из Санкт-Петербурга, дискотека.
Ленинградская область, город Сосновый Бор, городской пляж.
15:00 – праздничная программа, посвященная 91-й годовщине образования Ленинградской области «Славься, область Ленинградская».
Ленинградская область, город Волхов, парк «Ильинка».
15:00 – праздник «В стихии Нептуна!», посвященный Дню ВМФ.
Ленинградская область, город Волхов, площадь имени В.И. Ленина.
15:00 – молодежный фестиваль «Область молодая».
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Углово, озеро Зеркальное.
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