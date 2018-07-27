Выходные в Ленинградской области

27.07.2018 10:46

28 и 29 июля в Ленинградской области будут праздновать День ВМФ, в Выборге пройдет военно-исторический фестиваль – рыцарский «Турнир Святого Олафа», в Гатчине будет звучать джаз, в Бокситогорском районе пройдет XII межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской».

28 июля

09:00 – День Ивангорода

Программа праздника:

09:00 – благодарственный молебен (площадь у часовни и Храма Успения Пресвятой Богородицы);

12:00 – выступление военного оркестра (городская площадь);

14:00 – торжественное открытие праздника;

19:00 – праздничный концерт;

21:00 – дискотека.

Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, городская площадь.

10:00 – 28-й открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти М. Д. Острунского.

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, 2, стадион «Авангард».

10:00 – День Ленинградской области отметим вместе!

В программе: уличная торговля, аттракционы, детская интерактивная программа, литературная беседка, праздничная программа «Мой любимый край – сердце отчее», концерт вокального дуэта «Братья-славяне» (Санкт-Петербург), концертная программа.

Ленинградская область, город Приозерск, центральная площадь.

12:00 – спортивно-развлекательное мероприятие «Лето. Спорт. Футбол».

В программе: турнир по футбольному фристайлу, сдача норм ГТО, спортивные мастер-классы.

Ленинградская область, город Кириши, парк для роллеров и скейтбордистов и площадь перед администрацией.

13:00 – праздничные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси.

Ленинградская область, город Тихвин, площадь Свободы, Дом культуры, фестивальная площадка в парке «Эрувиль Сен-Клер».

13:00 – праздничная программа, посвященная 91-й годовщине со Дня образования Ленинградской области и Ломоносовского района.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Гостилицы, центр культуры и досуга.

14:00 – День поселка Сиверский.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12, площадь перед культурным центром «Юбилейный».

15:00 – музыкальный спектакль-исповедь «Екатерина Маслова» (по мотивам романа Льва Толстого «Воскресение»).

Моноспектакль Полины Малышевой, дипломантки международных фестивалей «Авангард и традиции» и «Один, два, три», студентки факультета искусств Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Музыка: Юрий Турчин, либретто: Николай Голь.

Возрастные ограничения: 14+

Вход свободный.

Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, д. 1, музей-усадьба «Рождествено».

28 – 29 июля

Джазовые выходные в Гатчине.

Два дня на открытых площадках Гатчинского парка будут звучать знаменитые джазовые стандарты и авторские композиции. Каждый из дней будет завершаться большим вечерним концертом в Амфитеатре.

Ленинградская область, город Гатчина, пр. Красноармейский, д. 1, Гатчинский парк.

28 – 29 июля

II гастрономический фестиваль «Выборгский пикник».

Лучшие представители местного ресторанного бизнеса предложат выборжцам и гостям города деликатесы, приготовленные по авторским рецептам.

В стилизованных павильонах будут представлены английский стрит-фуд, блюда мексиканской, азиатской и восточной кухонь. Изюминкой фестивального меню будут авторские бургеры ручной работы, фирменные выборгские блюда средневековой эпохи, а также выборгский крендель.

Желающие смогут продегустировать продукцию и поучаствовать в мастер-классах.

Ленинградская область, Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ.

28 – 29 июля

Военно-исторический фестиваль «Турнир Святого Олафа».

В Выборгском замке соберутся доблестные рыцари, прекрасные дамы, менестрели, купцы с диковинными товарами и ремесленники.

Военно-исторический фестиваль «Турнир Святого Олафа» продолжает традиции самого старого рыцарского турнира России. На ристалище сойдутся как уже известные воины, так и претенденты на звание рыцаря.

Рыцарский турнир — это не только сражения, а настоящий праздник средневековой культуры. В течение турнира в замке будет звучать старинная музыка, а на сцене выступят театральные коллективы. Тут будет интересно и детям, и взрослым. На «Турнире Святого Олафа» будет представлено большое количество средневековых ремесел, богатая ярмарка и различные мастер классы для зрителей и участников.

Программа фестиваля:

28 июля

11:00 – начало работы исторической ярмарки и средневековых развлекательных площадок;

12:00 – торжественное открытие фестиваля, выступления музыкальных коллективов;

13:00 – рыцарский «Турнир Святого Олафа», концертно-развлекательная программа.

29 июля

11:30 – начало работы исторической ярмарки и средневековых развлекательных площадок;

12:00 – торжественное открытие второго дня фестиваля, выступления музыкальных коллективов;

13:00 – рыцарский «Турнир Святого Олафа», концертно-развлекательная программа;

17:30 – закрытие фестиваля.

Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, 1, Выборгский замок.

29 июля

11:00 – праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня военно-морского флота России.

Торжественная церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину; праздничная программа «Балтийский берег» с участием коллективов; полевая кухня «Макароны по-флотски»; гастрономический фестиваль «Выборгский пикник»; музыкально-развлекательная программа для детей «Пир для Морского Царя».

Ленинградская область, Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ.

11:00 – праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край» в рамках проекта «Сохраняя – возрождаем».

Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино.

12:00 – XII межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской».

В программе фестиваля: выставки изделий народных промыслов и декоративно-прикладного творчества, игровые и познавательные программы для детей и взрослых, торговые ряды, дегустация блюд национальной кухни, концерт с участием лучших творческих коллективов Бокситогорского района, национально-культурных общественных объединений Ленинградской области и Республики Карелия.

Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Климово.

12:00 – районный праздничный концерт, посвященный Дню ВМФ.

Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Большая Ижора, Приморское шоссе, д. 15, центр культуры и молодежных инициатив.

12:00 – городской праздник «День Нептуна», посвящённый Дню ВМФ.

В программе: театрализованное действие «Явление владыки Нептуна», выступление артистов из Санкт-Петербурга, дискотека.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, городской пляж.

15:00 – праздничная программа, посвященная 91-й годовщине образования Ленинградской области «Славься, область Ленинградская».

Ленинградская область, город Волхов, парк «Ильинка».

15:00 – праздник «В стихии Нептуна!», посвященный Дню ВМФ.

Ленинградская область, город Волхов, площадь имени В.И. Ленина.

15:00 – молодежный фестиваль «Область молодая».

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Углово, озеро Зеркальное.