Выходные в Ленинградской области 21-22 июля

20.07.2018 10:15

21 и 22 июля в Ленинградской области в деревне Сидорово отпразднуют традиционный вепсский «Сырный день», в Гатчине состоится VII военно-патриотический фестиваль «Памяти предков будем достойны».

21 июля

10:00 – праздник вепсской культуры «Сырный день».

Ежегодно праздник отмечается в День иконы Казанской Божией Матери, особо почитаемой у вепсов. В этот день совершается «чин купания» иконы в Сорвозере, после чего считается, что вода обретает особую целебную силу. В этот день у вепсов было принято освящать молочную продукцию, в том числе творог, сыр.

В программе: водосвятный молебен, крестный ход, выставка изделий народных промыслов и декоративно-прикладного творчества, вепсские народные игры и состязания, концерт самодеятельных творческих коллективов Бокситогорского района и областных национально-культурных общественных объединений.

Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Сидорово.

12:00 – конкурс-парад костюмов «День рождения коровы».

Участники парада представят костюмированный песенный или танцевальный номер-дефиле в костюме животного, прочтут стихотворение в костюме животного, покажут сценку или сказку из нескольких героев в костюмах животных.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ущевицы, д. 44А.

12:00 – туристический фестиваль «Планета отдыха».

Гости фестиваля «Планета отдыха» узнают о возможностях познавательного туризма и отдыха, сокровенных уголках и тайнах заповедников Ленинградской области, познакомятся с традициями народов, населяющих регион, попробуют блюда национальной кухни. Путешествие на «Планету отдыха» будет сопровождаться красочным театрализованным представлением, костюмированными шествиями, барабанным дефиле.

В ходе праздника посетители смогут принять участие в работе интерактивных творческих площадок. В пространстве «Деревня мастеров» с помощью мастеров и ремесленников можно будет изготовить сувениры и получить памятные призы и подарки. На территории «Реконструкторы» и на площадке «Детского клуба» посетители смогут посмотреть игровые демонстрации и принять участие в мастер-классах. Фестивальная программа завершится красочным флеш-мобом: под музыкальное сопровождение участники фестиваля выпустят в небо разноцветные шары.

Вход на фестиваль свободный.

Ленинградская область, город Гатчина, Красноармейский пр., 1, плац перед Гатчинским дворцом.

15:00 – районный фольклорный праздник-фестиваль «Ольгины берега».

Ленинградская область, город Луга, ул. Победы, 2А, берег реки Луга.

15:00 – слет казачьей молодежи.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сиверский, Комсомольский проспект, д. 2, памятник «Лялин Луг».

16:00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.

Матч с участием команд «Фосфорит» (Кингисепп) и «Ново-Девяткино» (Девяткино).

Ленинградская область, город Кингисепп, мкр Касколовка, стадион.

16:00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.

Матч с участием команд «Спартак» (Луга) и «Фаворит» (Выборг).

Ленинградская область, город Луга, пр. Комсомольский, д. 21, городской стадион.

16:00 – День поселка Извара «Цвети и пой, Извара».

В программе: торжественное открытие праздника (чествование, награждение), эстрадный концерт, дискотека. Весь день на центральной площади будут работать аттракционы и батут.

Ленинградская область, Волосовский район, поселок Извара.

18:00 – гала-концерт победителей VII фестиваля живой музыки «На кировской волне — 2018».

Ленинградская область, город Кировск, ул. Набережная, д. 15А, парк культуры и отдыха.

21 – 22 июля

VII военно-патриотический фестиваль «Памяти предков будем достойны».

Программа фестиваля:

21 июля

14:00 – торжественное построение и прохождение маршем около памятника «Победам П.Х. Витгенштейна».

13:00 – работа интерактивных площадок на Лялином Лугу.

15:00 – реконструкция «Клястицкое сражение».

Показательные выступления с элементами джигитовки казачьей конно-спортивной группы, концерт группы «Argemonia».

22 июля

10:00 – соревнования по рубке шашкой «Казарла».

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сиверский, пр. Комсомольский, Лялин луг.

21 – 22 июля

Ежегодный традиционный спортивно-туристический «Квадро-Фестиваль».

В программе мероприятия: внедорожный туристический пробег, конкурсы и дружеское общение представителей ведущих квадроклубов.

Команда фестиваля выступает в роли инициатора и организатора конференций с участием представителей ГИБДД, Гостехнадзора, органов правопорядка и безопасности, туристической общественности и прессы.

Ленинградская область, Кировский район, деревня Бор.

22 июля

17:00 – концертная программа «Танцуем под духовой оркестр».

Ленинградская область, город Тихвин, парк «Эрувиль Сен-Клер», фестивальная площадка.