Карантин в связи с АЧС введен в деревне Большой Сабск Волосовского района

16.07.2018 12:11

В деревне Большой Сабск Волосовского района введены карантинные меры в связи с африканской чумой свиней. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в личном подсобном хозяйстве выявлено животное, павшее от этого заболевания. В хозяйстве проведена механическая очистка помещений и дезинфекция. Кроме того, состоялся обход личных подсобных хозяйств граждан, оказавшихся в эпизоотическом очаге. В результате выявлено 46 голов свиней, владельцам которых вручены требования о запрете убоя и перемещения животных.

На выезде из Большого Сабска выставлен круглосуточный контрольно-карантинный пост. Остальные выезды из населенного пункта перекрыты бетонными блоками. Около деревни Вязок оборудован контрольно-пропускной ветеринарно-полицейский пункт.

Для предотвращения распространения АЧС на всей территории Сабского сельского поселения до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации.