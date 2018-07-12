12.07.2018 10:33

26 июля с 14 до 20 часов по московскому времени в Управлении федеральной служба судебных приставов России по Ленобласти и его структурных подразделениях состоится День единого приема граждан.

Граждане смогут получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам и способах её оплаты, подробные разъяснения по вопросам исполнительного производства, а также другим вопросам, входящим в компетенцию Службы судебных приставов.

Запись на прием в УФССП России по Ленинградской области осуществляется с 10 по 25 июля с 9 до 18 часов по телефону 8 (812) 630-34-29.

Для участия в Дне единого приема гражданам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия.

Прием в УФССП России по Ленинградской области будет проходить 26 июля 2018 года с 14:00 до 20:00 по московскому времени по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 80, лит. Б.