8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

26 июля - День единого приема граждан в службе судебных приставов

12.07.2018 10:33

FSSP 800x60026 июля с 14 до 20 часов по московскому времени в Управлении федеральной служба судебных приставов России по Ленобласти и его структурных подразделениях состоится День единого приема граждан.
Граждане смогут получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам и способах её оплаты, подробные разъяснения по вопросам исполнительного производства, а также другим вопросам, входящим в компетенцию Службы судебных приставов.
Запись на прием в УФССП России по Ленинградской области осуществляется с 10 по 25 июля с 9 до 18 часов по телефону 8 (812) 630-34-29.
Для участия в Дне единого приема гражданам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия.
Прием в УФССП России по Ленинградской области будет проходить 26 июля 2018 года с 14:00 до 20:00 по московскому времени по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 80, лит. Б.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Июля 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»