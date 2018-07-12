26 июля - День единого приема граждан в службе судебных приставов
26 июля с 14 до 20 часов по московскому времени в Управлении федеральной служба судебных приставов России по Ленобласти и его структурных подразделениях состоится День единого приема граждан.
Граждане смогут получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам и способах её оплаты, подробные разъяснения по вопросам исполнительного производства, а также другим вопросам, входящим в компетенцию Службы судебных приставов.
Запись на прием в УФССП России по Ленинградской области осуществляется с 10 по 25 июля с 9 до 18 часов по телефону 8 (812) 630-34-29.
Для участия в Дне единого приема гражданам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия.
Прием в УФССП России по Ленинградской области будет проходить 26 июля 2018 года с 14:00 до 20:00 по московскому времени по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 80, лит. Б.
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