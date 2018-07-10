У троих жителей Ленинградской области подозревают клещевой энцефалит

10.07.2018 12:03

С начала сезона в медицинские учреждения 47 региона с жалобами на укусы паразитов обратилось более 4,5 тысяч человек. Только за минувшую неделю было зарегистрировано почти 200 пострадавших. Экспертиза позволила выявить 13 случаев клещевого боррелиоза. У трёх человек подозревают клещевой энцефалит. Носители опасных инфекционных заболеваний встретили своих жертв в лесах Всеволожского, Волховского и Лодейнопольского районов.

Сейчас, по информации Роспотребнадзора, клещи наиболее активны на территориях Тихвинского, Бокситогорского, Киришского, Подпорожского и Гатчинского районов.