У троих жителей Ленинградской области подозревают клещевой энцефалит
С начала сезона в медицинские учреждения 47 региона с жалобами на укусы паразитов обратилось более 4,5 тысяч человек. Только за минувшую неделю было зарегистрировано почти 200 пострадавших. Экспертиза позволила выявить 13 случаев клещевого боррелиоза. У трёх человек подозревают клещевой энцефалит. Носители опасных инфекционных заболеваний встретили своих жертв в лесах Всеволожского, Волховского и Лодейнопольского районов.
Сейчас, по информации Роспотребнадзора, клещи наиболее активны на территориях Тихвинского, Бокситогорского, Киришского, Подпорожского и Гатчинского районов.
Более старые статьи:
- СЗППК тестирует крепления для перевозки велосипедов в электричках
- В Ленинградской области выберут лучший МФЦ
- Упрдор «Северо-Запад» информирует об ограничении движения на съезде с КАД на Выборгское шоссе
- ► В Выборге появится амбулаторный онкологический центр
- В 47 регионе 34 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов