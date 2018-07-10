СЗППК тестирует крепления для перевозки велосипедов в электричках
Специальное оборудование для крепления велосипедов в электричке смогут протестировать пассажиры Балтийского направления. Оборудование в тестовом режиме установлено в одном вагоне электропоезда, курсирующего с Балтийского вокзала. Конструкция представляет собой установленный в конце вагона каркас из металлических дуг. Об этом сообщает пресс-служба СЗППК.
Установка специальных велосипедных креплений носит экспериментальный характер. В случае, если они окажутся востребованными среди пассажиров, проект будет реализован в более широком масштабе.
Фото: velopiter.spb.ru
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