СЗППК тестирует крепления для перевозки велосипедов в электричках

10.07.2018 11:34

Специальное оборудование для крепления велосипедов в электричке смогут протестировать пассажиры Балтийского направления. Оборудование в тестовом режиме установлено в одном вагоне электропоезда, курсирующего с Балтийского вокзала. Конструкция представляет собой установленный в конце вагона каркас из металлических дуг. Об этом сообщает пресс-служба СЗППК.

Установка специальных велосипедных креплений носит экспериментальный характер. В случае, если они окажутся востребованными среди пассажиров, проект будет реализован в более широком масштабе.

Фото: velopiter.spb.ru