В 47 регионе 34 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов
Выпускники Ленинградской области улучшили результаты ЕГЭ.
По итогам экзаменационной кампании 2018 года вырос средний балл по русскому языку и профильной математике, улучшены результаты по химии, физике, географии. Пятый год подряд все выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку с первой попытки. 34 школьника получили 100 баллов на экзаменах по русскому языку, информатике, химии, истории, географии, обществознанию.
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