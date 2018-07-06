В 47 регионе 34 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

06.07.2018 11:24

Выпускники Ленинградской области улучшили результаты ЕГЭ.

По итогам экзаменационной кампании 2018 года вырос средний балл по русскому языку и профильной математике, улучшены результаты по химии, физике, географии. Пятый год подряд все выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку с первой попытки. 34 школьника получили 100 баллов на экзаменах по русскому языку, информатике, химии, истории, географии, обществознанию.