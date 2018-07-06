Выходные в Ленинградской области

06.07.2018 11:02

7 и 8 июля в Выборге пройдет музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей», в Энколово состоится Международный турнир по конкуру – «Открытый Кубок Губернатора Ленинградской области», «Тосненский Сабантуй» соберет гостей на празднике в Шапках, в Лодейнопольском районе отметят областной праздник вепсской культуры «Энаре Ма».

7 июля

8:00 – соревнования по плаванию на открытой воде «А 1 SWIM».

Спортсменам предстоит проплыть на выбор несколько дистанций: морскую милю – 1 852 метра, 3, 5 и 10 километров.

Ленинградская область, Ломоносовский район, озере Копанское.

10:00 – мероприятия, посвященные 245-летию присвоения Тихвину статуса города, 55-летию машиностроения в городе Тихвине и Дню явления Тихвинской иконы Божией Матери.

В программе:

10:00 – 19:00 – праздничная программа «Мы – завод!» – работа интерактивной площадки Тихвинского вагоностроительного завода;

10:30 – спортивная программа «СПОРТмобилизация»;

11:45 – торжественное открытие Дня города;

12:00 – «Любви и счастья благодать» – концертная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности;

13:30 – «Парад красоты и моды» – развлекательная программа с участием театров моды Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

16:30 – концерт студии эстрадной пенсии «Экспромт» и группы «Рыб@Love.Band»;

18:30 – «Славные дела – на славу города!» – торжественная церемония чествования передовиков Тихвинского района, посвященная Дню города и 55-летию машиностроения.

20:30 – «Звезды – Тихвину и машиностроителям!» – концерт Сергея Галанина и группы «СерьГа».

21:30 – дискотека с участием DJ Печкин.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30, площадь перед Дворцом культуры имени Н. А. Римского-Корсакова.

12:00 – праздник «Тосненский Сабантуй».

Программа праздника:

12:00 – «Веков не прерванная нить» – музыкально-поэтический пролог;

12:10 – «Здравствуйте, гости дорогие!» – представление почетных гостей и руководителей национально-культурных общественных объединений Ленинградской области и Санкт-Петербурга;

12:30 – «По труду и честь» – награждение передовиков сельскохозяйственного производства и общественных деятелей;

13:00 – «Лейся, песня, бей каблук – ведь сегодня праздник» – концертная программа;

13:30 – «Самые ловкие, быстрые, сильные» – спортивно-развлекательная программа.

В течение всего дня будут работать торговые ряды. Для детей – детские аттракционы.

Ленинградская область, Тосненский район, поселок Шапки, берег Нестеровского озера.

12:00 – акция «День пожарной безопасности Ленинградской области» в Волхове.

В программе мероприятия:

– шествие праздничной колонны по улицам города;

– выступления участников Движения «Юный пожарный» Ленинградской области;

– показательные выступления противопожарной и аварийно-спасательной службы Ленинградской области по ликвидации ДТП и открытого огня на АЗС;

– концерт творческих коллективов Ленинградской области;

– конкурсы и тематические игры для юных гостей.

Во время мероприятия будет работать полевая кухня.

Ленинградская область, город Волхов-2, площадь имени В. И. Ленина.

12:00 – выставка живописи петербургского художника Тумана Жумабаева «Душа России».

Художник исследует загадки нашего прошлого в своих пейзажах, написанных в старинных русских городах: Старой Ладоге, Ярославле, Боголюбове, Владимире, Переяславле-Залесском, Ростове Великом.

Ленинградская область, Волховский район, Старая Ладога, Волховский пр., д. 36А.

14:00 – праздничное гуляние «Мы нежное эхо друг друга», посвященное Дню семьи, любви и верности.

Ленинградская область, город Волхов, парк «Ильинка».

14:00 – театрализованный праздник «Иван Купала».

Игры, конкурсы, хороводы, традиции и обряды народного праздника.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, парк культуры и отдыха «Белые пески».

15:.00 – молодежный фестиваль «Тандем! Жизнь – нечто большее!».

Фестиваль посвящен здоровому образу жизни. Гости смогут поиграть в настольные игры, принять участие в соревнованиях по стритболу и армрестлингу, настольному теннису, игре «водный мяч». В программе зажигательные творческие выступления, мастер-классы, фотозона, конкурсы, танцевальный флешмоб, акции и многое другое. Гости мероприятия смогут проконсультироваться с медицинскими работниками, провести анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, экспресс-диагностику глюкозы и холестерина.

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, Центральная площадь.

16:00 – творческий фестиваль «Живая музыка-2018».

В этом году фестиваль посвящен 45-летию Ленинградской АЭС и города Сосновый Бор. В нем примут участие музыкальные группы предприятий атомной энергетики и промышленности, а также гостей из Санкт-Петербурга и Москвы. Хедлайнер – легендарная группа «ПилОт»!

На территории будут организованы более 20 развлекательных площадок и мастер-классов от общественных объединений и организаций города. В

21:00 начнется трансляция футбольного матча Чемпионата мира «Россия – Хорватия» на большом экране. Из города Сосновый Бор предусмотрен трансфер до места проведения фестиваля. Отправление автобуса от Дома культуры «Строитель» каждые 30 минут.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Систо-Палкино, турбаза «Чайка».

16:00 – чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд.

Матч между командами «Светогорец» (Светогорск) и «Фаворит» (Выборг).

Ленинградская область, Выборгский район, Светогорск, ул. Гарькавого, 12А.

17:00 – областной праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности в Приозерске.

Ленинградская область, город Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 3, музей-крепость «Корела».

18:00 – фестиваль народного и самодеятельного творчества «Купальские гуляния».

В программе: театрализованный концерт, мастер-классы, конкурсы, пускание венков, хороводы, прыжки через костер.

Ленинградская область, Киришский район, деревня Подсопье, берег реки Волхов.

18:00 – праздник «В ночь на Ивана Купала».

Гостей и жителей Вознесенья ждет увлекательное путешествие в мир старославянских обычаев, обрядов, народных поверий, игр и забав: народные обряды и игры, плетение купальских венков, зажжение купальского костра, хороводные игры, детская игровая зона, выступление творческих коллективов, загадывание желаний на Купальском дереве, огненная феерия, поиск цветущего папоротника, выставка-ярмарка вознесенских мастеров и, конечно, танцы под звездами.

Программа праздника «В ночь на Ивана Купала»:

18:00 – работа игровых точек и торговых рядов;

18:00 – 18:45 – выступление ВИА «Возрождение»;

19:00 – торжественный блок «На берегах родной Свири»;

20:00 – фольклорный блок «В ночь на Купалу», выступление народных коллективов;

22:30 – обряд молодоженов «Купальский венок венчает и благословляет»;

23:00 – факельное шествие и огненное шоу;

23:30 – эстрадная программа «Веселись да гуляй, эта ночь твоя, родимый край»;

01:00 – праздничная дискотека.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Вознесенье, ул. Труда, д. 21, Вознесенский культурно-спортивный комплекс.

23:00 – уникальный концерт симфонических оркестров «Ночь музыки в Гатчине».

Живописные природные декорации в сочетании с шедеврами классической и эстрадной музыки разных эпох – программа удивительного музыкального марафона напротив Большого Гатчинского дворца. На одну ночь воды Белого озера превратятся в естественную сцену, а берега – в зрительный зал. Гости смогут посетить удивительную экскурсию по дворцу и прогуляться по старинным аллеям Гатчинского парка в теплую летнюю ночь.

Ленинградская область, город Гатчина, Ленинградская область, Красноармейский пр., д. 1, Дворцово-парковый музей заповедник.

7 – 8 июля

Музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей» в Выборге. Фестиваль откроет череду праздничных мероприятий, посвященных празднованию 91-й годовщины образования Ленинградской области, которую в этом году будут отмечать 4 августа в Выборге.

Программа фестиваля:

7 июля

12:00 – церемония открытия фестиваля. Подведение итогов конкурса детских рисунков «Я рисую сказку» по произведению А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».

Симфонический оркестр «Классика», дирижер – Александр Канторов (з.а. России) исполнит «Три чуда» из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».

Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, д. 1, Выборгский замок.

Вход свободный.

19:00 – симфоническая сюита Н. А. Римского-Корсакова «Шахерезада» в исполнении симфонического оркестра «Классика», дирижер – Александр Канторов (з.а. России).

Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, д. 1, Выборгский замок. Вход свободный.

21:00 – выступление музыкального коллектива «Synergy Оrchestra» (Санкт-Петербург).

Ленинградская область, Выборг, ул. Водной Заставы, 4, Костел Гиацинта.

Вход по пригласительным билетам.

8 июля

13:00 – концертная программа «Солисты трёх морей».

В программе Ф. Мендельсон. Концерт для фортепиано с оркестром. Симфонический оркестр «Классика» (руководитель з.а. России Александр Канторов). Солист Денис Громов (фортепиано, г. Сочи). Дирижер Олег Солдатов (главный дирижер Сочинской филармонии).

Адажио из балета П. Чайковского «Лебединое озеро». Солисты Валерия Борси и Маккия Бакон - ученики балетного колледжа Генуи (Италия), лауреаты международных конкурсов (руководитель Ирина Кашкова). Дирижер Александр Канторов.

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, Центральная городская библиотека Алвара Аалто.

Вход свободный.

18:00 – гала-концерт «Вечер вальсов».

В программе: М. Глинка – Вальс-фантазия, А. Глазунов – Концертный вальс №1, П. Чайковский – Вальс из балета «Спящая красавица», И. Дунаевский – Концертный вальс, А. Петров – Вальс из музыки к телесериалу «Петербургские тайны», Г. Свиридов – Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель», А. Хачатурян – Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад», Э. Вальдтейфель – Вальс «Волшебство сирен», И. Штраус – Вальсы «Вино, женщины и песни», «Роза юга», «Весенние голоса», «Сказки Венского леса».

Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, д. 1, Выборгский замок.

Вход свободный.

7 – 8 июля

Международный турнир по конкуру CSI 2*-W, этап Кубка Мира – «Открытый Кубок губернатора Ленинградской области».

В 10-й раз ведущие спортсмены России встретятся со своими соперниками из других стран на самом престижном в сезоне 2018 года Международном турнире.

Конный спорт и конкур – одни из наиболее зрелищных и сложных видов спорта.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Энколово, конно-спортивный клуб «Дерби».

7 – 8 июля

Фестиваль «Праздничные звоны».

Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, Фестивальная площадка.

7 – 8 июля

Областной праздник вепсской культуры «Энаре Ма».

Программа:

7 июля

13:00 – летний фольклорный праздник «Печь матушка – душа деревенская» В программе: обряд встречи гостей, обрядовый хоровод с гостями праздника, выступления фольклорных коллективов «Песни да речи у горячей Печи», интерактивная площадка «Печки-лавочки», выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и мастер-классы – «Вепсский базар», «Оять мастеровая», праздничный аукцион, праздничный концерт, экскурсии в краеведческий музей.

Ленинградская область, Лодейнопольский район, деревня Тервеничи, парк «Зайцевская лядинка».

8 июля

13:00 – фольклорный праздник «Секреты вепсской печи», обряд встречи гостей, запечные загадки и горячие поговорки, выступления фольклорных коллективов, вепсское хлебосолье.

Ленинградская область, Лодейнопольский район, деревня Вонозеро, сельский клуб.

8 июля

10:.00 – День семейного кино.

Показ семейных фильмов, приуроченный к празднованию Дню семьи, любви и верности.

Ленинградская область, город Всеволожск, Октябрьский пр., 85, кинотеатр «Юбилейный».

12:00 – фестиваль «Семья ладом крепка» во Всеволожске.

Районный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Московская, д. 6, культурно-досуговый центр «Южный».

12:00 – городской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности в Гатчине.

Праздничный концерт, награждение семей.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная – ул. Красная.

12:00 – День вепсской деревни.

На празднике представят выставки декоративно-прикладного творчества, экспозиция «История деревни в фотографиях», выставка рисунков «Моя деревня», выставка-продажа книг вепсских писателей и поэтов.

В программе народные игры «Ручеек», «А мы просо сеяли», «Тетёра», «Лапоть», «Платяные ворота», а также подвижные детские игры – «Меткий стрелок», игра с чугунками и другие. Все гости праздника смогут посетить торговые ряды с вепсской выпечкой и мастер-класс по изготовлению вепсской куклы, праздничная концертная программа.

Ленинградская область, Подпорожский район, деревня Озёра, Дом культуры.

12:00 – праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край».

В программе праздника: экскурсия в ижорский музей для организованных групп, театрализованное представление «Я – ижор» в сопровождении ансамбля финно-угорской музыки «Карела», дефиле ижорских костюмов, выступление фольклорных коллективов Ленинградской области и других регионов России, выставка картин ижорских художников «Ижорские мотивы», выставка гончарных изделий «Ижорская крестьянская керамика», мастер-классы для детей и взрослых, выставка-продажа изделий народно-прикладного творчества и традиционная кухня от ижорской общины.

Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Ручьи, ул. Центральная, д. 80, Ижорский музей.

12:00 – День семьи, любви и верности в Волховском районе.

В программе: выступления творческих коллективов Волховского района, узбекских канатаходцев, вокально-инструментального ансамбля «Ретро» из Санкт-Петербурга, мастер-классы, «семейный котел», развлечения для детей, выездная торговля.

Ленинградская область, Волховский район, деревня Самушкино, площадь у храма Сретения Господня.

12:00 – городской праздник, посвященная Дню семьи, любви и верности в Сосновом Бору. В программе: чествование золотых юбиляров супружеской жизни, поздравление новобрачных, игры и конкурсы.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, 1В, детский игровой комплекс «Андерсенград».

12:00 – фестиваль «Вуокса – река Дружбы».

Соревнования для профессиональных спортсменов и любителей. Для зрителей на берегу будет организована интерактивная зона развлечений и концертная программа.

В программе мероприятия: водные соревнования, мастер-классы, полеты на гидроплане, экологическая акция «Чистая Вуокса», кулинарный поединок русской и финской кухни, ярмарка товаров народных промыслов.

Ленинградская область, Приозерский район, поселок Лосево.

14:00 – праздник «Верное сердце», посвященный Дню семьи, любви и верности в Кингисеппе.

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 40, культурно-досуговый комплекс».

15:00 – День семьи, любви и верности в Кировске.

В программе: праздничный молебен в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, торжественная церемония награждения семей Ленинградской области, концертная программа с участием мастеров искусств, лауреатов международных и всероссийских конкурсов Алены Биккуловой, Юрия Балтачёва, шоу-группы «Рандеву», вокального дуэта «Братья Славяне», Эдуарда Хиля-младшего, мастер-классы по народным ремеслам.

Ленинградская область, город Кировск, ул. Набережная, д. 4.

15:00 – районный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности в Луге.

Концертная программа творческих коллективов.

Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.