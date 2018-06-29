Выходные в Ленинградской области

29.06.2018 16:21

30 июня и 1 июля в Приозерске пройдет XV военно-исторический фестиваль «Русская крепость», в деревне Энколово отметят татаро-башкирский праздник Сабантуй, Гатчина примет фестиваль «Путешествие по Ленинградской области», а в Выборге откроется выставка предметного дизайна «Культура быта. Север».

30 июня — 1 июля

XV военно-исторический фестиваль групп реконструкции «Русская крепость».

Программа:

30 июня – конный и рыцарский пеший турниры, выступление фольклорных коллективов средневековой музыки, ярмарка сувениров и ремесел, Большой пеший бой, мистерия;

1 июля – ярмарка сувениров и ремёсел, музыкально-развлекательная программа, рыцарские конный и пеший турниры. Ленинградская область, город Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 3, музей «Крепость Корела».

30 июня

9:30 – праздничные мероприятия, посвященные 62-й годовщине со Дня образования города Подпорожья и 91-й годовщине со Дня образования Подпорожского района, Году туризма в Ленинградской области.

В программе праздника: выставка работ В. И. Нестреляя в краеведческом музее, легкоатлетический пробег по улицам города, выставка-ярмарка мастеров прикладного творчества «Подпорожский Арбат», праздничное шествие «По улицам родным», театрализованная игровая программа для самых маленьких подпорожцев «Веселая котовасия», концертная программа под открытым небом «В праздничном ритме».

Ленинградская область, город Подпорожье, центральная площадь.

10:00 – городской пляжный фестиваль производственных коллективов города Сосновый Бор (спортивно-туристский слёт).

В программу входят соревнования по волейболу, футболу, пляжному теннису, водному туризму, по стрельбе из лазерного оружия и другие.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, городской пляж.

10:00 – традиционный татаро-башкирский праздник «Сабантуй – 2018».

Для гостей праздника развернутся шатры с национальной выпечкой, чак-чаком, колбасой из конины, травяными чаями, а также многочисленные мангалы и казаны с пловом. В программе Сабантуя: выступление профессиональных и творческих коллективов, национальная борьба на поясах «Курэш» за звание абсолютного батыра Сабантуя, соревнования участников в народных играх — подъем на столб, битье горшков с завязанными глазами, перетягивание каната,представление канатоходцев, ярмарка национальных ремесел.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Энколово.

10:00 – заплыв на открытой воде Vyborgswim.

Мероприятие проходит в рамках серии спортивных стартов «Tour de Vyborg». В программе — заплывы на время на дистанциях: «морская миля» (1 852 метров), 3 000, 5 000 и 10 000 метров.

Ленинградская область, Выборг, акватория бухты «Защитная» парка Монрепо.

11:00 – фестиваль «Путешествие по Ленинградской области».

На площадке фестиваля свой туристский потенциал покажут районы Ленинградской области, музеи, предприятия туристской индустрии, мастера народных художественных промыслов, производители сувенирной продукции.

Для гостей будет представлено народное творчество и музыкальные выступления, экспозиции народно-художественных промыслов, традиционная кухня, тематические мастер-классы, увлекательная квест-игра, составленная по пяти тематическим туристским маршрутам.

Вход на фестиваль свободный.

Дополнительная информация по телефону 8 (812) 611-42-56 (Информационно-туристский центр Ленинградской области).

Ленинградская область, город Гатчина, пр. Красноармейский, д. 1, площадь Большого Гатчинского дворца.

11:00 – Всероссийский Олимпийский день в Киришах.

Разминка от фитнес-тренеров, прием нормативов испытаний ГТО, мастер-классы «Все о скалолазании, направления ТRX, 4D PRO, баулинг, гонка на гребных тренажерах, спортивные танцы, воркаут, кроссфитKIDS, стритбол, функциональное многоборье.

На пришкольных стадионах образовательного учреждения «Гимназия» (город Кириши, Волховская наб., д. 10) и средней школы №3 (город Кириши, пр. Ленина, д. 1) пройдут соревнования по мини-футболу.

На ледовой арене «Кириши» (город Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 24Б) состоится физкультурное мероприятие с участием хоккеистов и фигуристок.

Ленинградская область, город Кириши, парк для роллеров и скейтбордистов.

14:00 – День города Коммунара.

Город Коммунар отмечает 25-летие. В программе: праздничное шествие, дефиле невест, конкурс колясок, представления фокусников и мастер-классы, праздничный концерт с участием Антона Зацепина и Татьяны Булановой.

Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 3, комплекс «Олимп».

14:00 – День города Приморска.

В программе праздника: награждение жителей, выступления коллектива «Невский дозор» и группы «Русский размер», историческая реконструкция «Клуб Ульвгард», праздничный фейерверк.

Ленинградская область, Выборгский район, город Приморск, набережная Лебедева, д. 20, территория торгового центра «МИКС».

15:00 – молодежный хип-хоп фестиваль «S.BRONX».

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 14, культурный центр «Арт-Карусель».

16:00 – чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд.

Матч между командами «Кировец» (Тихвин) — «Юность» (Кингисепп).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, спорткомплекс.

Матч между командами «Фаворит» (Выборг) – «Металлург-БМР» (Бокситогорский район).

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион «Авангард».

1 июля

13:00 – открытие выставки предметного дизайна «Культура быта. Север».

Выставочный проект направлен на становление и развитие русского предметного дизайна и последующую межкультурную интеграцию. «Культура быта. Север», являясь дизайн-лабораторией, объединяет профессионалов и начинающих дизайнеров, реализует образовательную программу. В рамках проекта подготовлен цикл лекций от Александра Семёнова «Дизайн мебели в России: от авангардистов до миллениалов» и Фёдора Миронова «Принципы формирования пространства квартиры».

Дизайнеры синтезировали инновационные идеи с традиционными русскими образами, облекая их в лаконичные формы. Выставка будет работать по 29 июля 2018 года.

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотеки А. Аалто, лекционный зал.

17:00 – концертная программа с участием духового оркестра Детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова «Танцуем под духовой».

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер».

1 – 7 июля

ITL Sailing Cup 2018 – Чемпионат России в классе Open800 и Четвертьтонник.

На стартовой линии Чемпионата России 2018 года соберется более 30 яхт в обоих классах. В соревнованиях планируют принять участия спортсмены из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Карелии, Крыма, Чувашии, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Краснодарского края.

Программа соревнований включает в себя как гонки по короткой, «олимпийской» дистанции в акваториях Зеленогорска и поселка Советского, так и маршрутные крейсерские этапы, по интереснейшим местам северо-восточной части Финского залива. Протяженность крейсерских этапов составит от 20 до 100 миль, а суммарная длина дистанций около 250 миль.

Программа чемпионата России в классах яхт «Четвертьтонник» и Open800:

1 июля – торжественное открытие. Старт дневной гонки в акватории бухты Дубковая.

2 июля – старт маршрутной гонки: бухта Дубковая – Зеленогорск.

3 июля – гонки в акватории Зеленогорска, маршрутная гонка: Зеленогорск – поселок Советский.

4 июля – финиш гонки. Отдых экипажей.

5 июля – короткие гонки в заливе у поселка Советский.

6 июля – старт гонки «Транзундский рейд».

7 июля – награждение победителей, торжественное закрытие регаты.

Дополнительная информация и аккредитация СМИ по телефону +7(921)935-30-32 – Юрий Ярков (PR-директор регаты).

Ленинградская область, Выборгский район, поселок Озерки, яхт-клуб «Дубковая бухта».