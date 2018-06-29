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СЗППК приглашает в путешествие в Выборг 30 июня и 1 июля

29.06.2018 10:19

Lastochka VagoniСеверо-Западная пригородная пассажирская компания совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга вновь приглашает в увлекательное путешествие в Выборг в «Туристическом вагоне» электропоезда «Ласточка». Ближайшие поездки пройдут в предстоящие выходные - 30 июня и 1 июля. Впоследствии туристический вагон будет курсировать 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 июля 2018 года.

Пассажиры, которые выберут в эти дни для путешествия электропоезд «Ласточка» отправлением с Финляндского вокзала в 10:45, смогут принять участие в экскурсии и узнать в пути следования много интересных фактов из истории мест, через которые проходит маршрут поезда.

Для участия в экскурсии необходимо, помимо билета на электропоезд «Ласточка», оформить в кассе 4 или 5 Финляндского вокзала услугу по проведению экскурсии, стоимость которой составляет 99 рублей. Если пассажир решит присоединиться к экскурсии в пути следования, разъездной контролер-кассир оформит квитанцию экскурсионного обслуживания в поезде. Количество участников ограничено количеством посадочных мест в вагоне электропоезда «Ласточка». Подробнее о ходе экскурсии - на сайте СЗППК.

 

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