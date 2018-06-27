Александр Дрозденко поздравляет молодое поколение 47 региона с Днём молодежи

27.06.2018 11:56

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил молодое поколение жителей региона с Днём молодёжи. Он отметил, что для правительства всё, что связано с нуждами и чаяниями молодых, имеет первостепенное значение. "Качественное образование, наличие профессиональных перспектив, возможность обзавестись собственным жильем, строить семью, растить детей – все это важнейшие условия для жизни молодёжи", - подчеркнул глава региона.

«Молодое поколение играет сегодня всё более весомую роль в развитии Ленинградской области, активно идя в политику, в органы государственной власти и местного самоуправления, формируя собственные волонтёрские, благотворительные и другие общественные организации. Работая на крупных предприятиях, в малом и среднем бизнесе, на государственной и муниципальной службе молодые люди становятся проводниками всего нового и передового. От всей души желаю молодым гражданам Ленинградской области счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях!» - добавил губернатор.