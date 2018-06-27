Сергей Бебенин поздравляет молодежь с праздником

27.06.2018 09:43

Дорогие друзья! От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области поздравляю вас с Днем молодежи России!

Молодость – неповторимое время в судьбе каждого человека, когда вы полны сил, энергии, любопытства, неуемной жажды жизни, новых знаний и открытий, готовы смело дерзать, испытывая свои силы, покорять любые вершины. Очень важно в этот период умно использовать свой потенциал, чтобы потом не жалеть об утраченных возможностях. В регионе многое делается для самореализации молодежи, создания благоприятных условий для развития юношей и девушек, получения достойного образования, профессионального становления, участия в социально-значимой деятельности.

Мы гордимся тем, что уже в течение 10 лет в нашем регионе проходит молодежный форум «Ладога», и, в свою очередь, уже 13 лет организуем Слет молодёжного актива Ленинградской области под эгидой Законодательного собрания. Нынешний слет, который завершился 2 июня, вновь доказал: нашей молодежью – целеустремленной, яркой, спортивной, патриотичной, творческой – можно гордиться.

Парламентарии Ленинградской области уверены: наша задача - совершенствуя законы нашего региона, дать молодежи Ленинградской области найти место в жизни, раскрыть ее возможности, создать условия для всестороннего развития молодых людей. Вы, молодежь, – самые надежные инвестиции в будущее Ленинградской области и России.

Желаю молодежи Ленинградской области счастья, здоровья, новых творческих успехов и открытий, уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин