26.06.2018 15:10

30 июня в деревне Энколово Всеволожского района состоится традиционный татаро-башкирский праздник «Сабантуй — 2018», а 7 июля в Тосненском районе пройдет «Сельский Сабантуй».

Для гостей праздников развернутся шатры с национальной выпечкой, чак-чаком, колбасой из конины, травяными чаями, а также многочисленные мангалы и казаны с пловом. Все желающие смогут посоревноваться в традиционных играх: это борьба на поясах «Куреш», битье горшков длинным шестом с завязанными глазами, перетягивание каната, сражение мешками на бревне, которое заменяет древнюю традицию состязания конных всадников.

Начало праздника в 10 часов.

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