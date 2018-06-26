"Сабантуй - 2018" пройдет в субботу в Энколово
26.06.2018 15:10
30 июня в деревне Энколово Всеволожского района состоится традиционный татаро-башкирский праздник «Сабантуй — 2018», а 7 июля в Тосненском районе пройдет «Сельский Сабантуй».
Для гостей праздников развернутся шатры с национальной выпечкой, чак-чаком, колбасой из конины, травяными чаями, а также многочисленные мангалы и казаны с пловом. Все желающие смогут посоревноваться в традиционных играх: это борьба на поясах «Куреш», битье горшков длинным шестом с завязанными глазами, перетягивание каната, сражение мешками на бревне, которое заменяет древнюю традицию состязания конных всадников.
Начало праздника в 10 часов.
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