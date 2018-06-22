Выходные в Ленинградской области

22.06.2018 12:44

23 и 24 июня в Ленинградской области пройдет историко-культурный фестиваль «Старая Ладога – первая столица Руси», в Лодейном Поле отметят День Свирской Победы, в поселке Сиверский состоится летний праздник ингерманландских финнов «Юханнус», а Приозерский район примет фестиваль водных видов спорта «Вуокса – 2018».

23 июня

10.00 – областной праздник, посвященный Дню Свирской Победы.

День Свирской Победы – символ подвига и бесстрашия советских воинов в годы Великой Отечественной войны, доблестного служения народа Отчизне и нравственный ориентир для молодого поколения народа.

В программе праздника: возложение цветов на Братском захоронении, спортивные мероприятия. В уникальном мемориальном парке «Свирская Победа», построенном еще в годы Великой Отечественной войны, среди зелени деревьев пройдет большой праздничный концерт.

Ленинградская область, город Лодейное Поле, мемориальный парк «Свирская победа».

12.00 – торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большой Сабск, братское захоронение.

12.00 – День дружбы и единения славян.

В программе: выступление творческих коллективов Ленинградской области, ярмарка изделий народных мастеров области и Великого Новгорода, народные игры и забавы, сувенирная продукция, мастер-классы ремесленников.

Ленинградская область, Тосненский район, поселок Шапки, озеро Нестеровское.

12.00 – соревнования по стритболу, посвященные Дню молодежи.

Ленинградская область, город Тихвин, 1-й микрорайон, д. 3, спортивная площадка.

13.00 – летний праздник ингерманландских финнов «Юханнус».

В программе: концертная программа, спуск венков на воду, традиционный праздничный костер, а также катание на лошадях, фото с героями эпоса Калевала, дегустация национальной кухни, мастер-классы по изготовлению сувениров, народные игры, выставка национальных предметов быта.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сиверский, Лялин луг.

13.00 – «Песня в солдатской шинели» – районный фестиваль военно-патриотической песни.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Лемболово, 32 км Приозерского шоссе, мемориал «Лемболовская твердыня».

16.00 – День молодежи в Киришах.

Запланированы выступления модных диджеев, танцевальные миксы, аттракционы, множество спортивных, игровых состязаний, ежегодный творческий конкурс рисунков стрит-арт и художников граффити. В празднике примут участие танцевальные коллективы города Кириши, вокально-инструментальный ансамбль «Bard.a.k.».

Ленинградская область, город Кириши, ул. Советская, д. 20, Праздничная площадь.

17.00 – фестиваль, посвященный Дню молодежи, «Территория молодежи».

Ленинградская область, Выборг, Смоляной мыс, территория городского пляжа.

23 – 24 июня

Фольклорный фестиваль «ФермаФЕСТ», посвященный празднику «Ивана Купала».

23 июня начиная с 13.00 в программе: выступления фольклорных коллективов (Санкт-Петербург, Выборг и др.), выставка-ярмарка изделий мастеров народных промыслов и ремесел, мастер-классы по фольклору и народным ремеслам «Город мастеров», традиции и обряды праздника «Ивана Купала», проведение открытого чемпионата Выборгского района по силовым навыкам и умениям «Илья Муромец», мастер-класс по заготовке сена вручную, катание на русских качелях, игры, забавы и хороводы, прыжки через костер.

24 июня начиная с 12.00 в программе: экскурсионная программа на развалины финской фермы, игра в русскую лапту.

Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорск, поселок Пруды, поля вокруг хутора «Солнечный».

23 – 24 июня

Историко-культурный фестиваль «Старая Ладога – первая столица Руси».

Фестиваль приоткроет перед зрителем завесу загадочной эпохи викингов, познакомит с бытом русичей, варягов-скандинавов и финно-угорских племен, населявших эту территорию сотни лет назад, создавших тут первое многонациональное и многоконфессиональное государственное образование – крепкий союз племен, давший начало российской государственности.

Программа фестиваля:

23 июня

11.00 – выставка ремесел и сувенирная ярмарка;

12.30 – театрализованное действо «О первых веках Русской истории»;

13.00, 17.00 – реконструкция сражений эпохи викингов;

24 июня

11.00 – выставка ремесел и сувенирная ярмарка;

12.00 – воинские состязания и концерт фольклорной музыки.

Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, крепость Старая Ладога.

23 – 24 июня

Фестиваль водных видов спорта «Вуокса – 2018».

В рамках спортивного праздника «Вуокса – 2018» пройдет чемпионат СЗФО по рафтингу, будет разыгран Кубок Ленинградской области по спортивному туризму, пройдет чемпионат Приозерского и Всеволожского районов Ленинградской области по спортивному туризму на водных дистанциях, а также соревнования по каяк-кроссу и любительскому рафтингу. Фестиваль посетят спортсмены из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, других регионов Северо-Западного федерального округа, а также из Москвы и Германии. Общее количество участников — более 200 человек.

Ленинградская область, Приозерский район, поселок Лосево, Лосевские пороги.

24 июня

11.00 – праздничное мероприятие «День российской молодежи» и финал конкурса «Мисс Луга – 2018».

Ленинградская область, город Луга, Заречный парк.

12.00 – «22 июня, ровно в 4 часа…» – районный фестиваль военно-патриотической песни.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Рахья, озеро Каменка.

14.00 – праздник, посвященный Дню молодежи.

В программе: косплей-шоу, выставка военной техники, хип-хоп площадка, флорбол, лазертаг. Главным событием праздника станет Open air от Record Club, на котором выступят резиденты радио «Record».

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Рощинская, бульвар «47 регион».

15.00 – районное мероприятие «Салют, таланты!».

Чествование выпускников школ Лужского района, награжденных медалью «За особые успехи в учении», чествование победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, региональных конкурсов и соревнований. Парад выпускников школ.

Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.

15.00 – День молодежи во Всеволожске.

Гости фестиваля смогут покататься на сегвеях, сделать веселое фото в фотобудке и показать свой лучший трюк на спортивном батуте. Также в программе: настольные игры, экстремальные виды спорта, косплей, мастер-классы, конкурсы, выставки, выступления известных артистов.

Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Юбилейная площадь.

17.00 – концертная программа с участием духового оркестра Детской школы искусств им. Н.А. Римского-Корсакова «Танцуем под духовой».

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, фестивальная площадка парка «Эрувиль-Сен-Клер».

20.00 – концертная программа, посвящённая Дню молодёжи.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, д. 6.