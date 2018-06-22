37 областных медиков получили государственные награды из рук губернатора

22.06.2018 12:00

17 июня отмечался День медицинского работника. В Гатчине по этому поводу состоялось торжественное мероприятие. Как сообщает пресс-служба областного правительства, приглашенных поздравил лично губернатор Александр Дрозденко. В рамках праздника состоялась церемония награждения лучших медицинских работников. Государственными наградами были отмечены 37 человек.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации награждены:

— Врач-акушер-гинеколог Тихвинской межрайонной больницы им. Калмыкова Марина Афанасьева;

— Заведующая консультативным отделением для взрослых Ленинградского областного противотуберкулезного диспансера Гульжаан Власова;

— Заведующая неврологическим отделением Приозерской межрайонной больницы Галина Иванова;

— Заведующая неврологическим отделением Сланцевской межрайонной больницы Вера Романовская.

Нагрудным знаком «Отличник Здравоохранения» награждены:

— И.о. главного врача Кингисеппской межрайонной больницы им. П.Н. Прохорова Зинаида Корончевская;

— Заведующая кабинетом по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ломоносовской межрайонной больницы им. И.Н. Юдченко Виктория Суркова;

— Главный врач Выборгской межрайонной больницы Ирина Исмагилова;

— Заведующий терапевтическим отделением Тосненской клинической межрайонной больницы Сергей Умнов.

Почетной грамотой губернатора Ленинградской области награждены:

— Старшая медицинская сестра гинекологического отделения Тосненской клинической межрайонной больницы Мария Андроник;

— Старшая медицинская сестра стационарного отделения Ленинградского областного противотуберкулезного диспансера Евгения Матвеева;

— Врач-акушер-гинеколог женской консультации Сясьстройской районной больницы Любовь Федорова.

Благодарностями губернатора Ленинградской области отмечены:

— Врач-рентгенолог Приозерской межрайонной больницы Юлия Адонина;

— Заведующий станцией скорой медицинской помощи Кингисеппской межрайонной больницы им. Прохорова Александр Афанасьев;

— Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Ленинградской областной клинической больницы Сергей Балахонов;

— Заместитель главного врача Ленинградского областного наркологического диспансера по медицинской части Андрей Бураков;

— Медицинская сестра кабинета диспансеризации детского поликлинического отделения Киришской клинической межрайонной больницы Лилия Быстрова;

— Заведующая отделением анестезиологии – реанимации Бокситогорской межрайонной больницы Наталья Васильева;

— Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях Ломоносовской межрайонной больницы им. И.Н. Юдченко Валентина Воробьева;

— Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Всеволожской клинической межрайонной больницы Евгений Горшков;

— Старшая операционная медицинская сестре операционного блока №2 Ленинградского областного онкологического диспансера Марина Грубич;

— Врач-методист Волховской межрайонной больницы Наталья Груздева;

— Медицинская сестра II-го фтизиатрического отделения Туберкулезной больницы «Дружноселье» Марина Гузина;

— Заведующая детской поликлиникой Лодейнопольской межрайонной больницы Галина Евсеева;

— Главная медицинская сестра Ленинградского областного психоневрологического диспансера Римма Егорова;

— Врач-травматолог-ортопед поликлиники Волосовской межрайонной больницы Александр Каганский;

— Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Выборгского родильного дома Антон Костин;

— Врач-кардиолог городской поликлиники Тихвинской межрайонной больницы имени Калмыкова Михаил Кошкин;

— Заведующая организационно-методическим отделом Рощинской районной больницы Лариса Кубраченко;

— Врач-хирург хирургического отделения Токсовской районной больницы Александр Лукин;

— Медицинская сестра участковая Лужской межрайонной больницы Татьяна Позднякова;

— Заведующая Киришским патологоанатомическим отделением Патологоанатомического бюро комитета по здравоохранению Ленинградской области Инна Попова;

— Заведующий туберкулезным отделением №1 Областной туберкулезной больницы в г. Тихвине Виктор Радус;

— Заместитель главного врача по организационно-методической работе Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Светлана Семикова;

— Врач-психиатр приемного отделения Свирской психиатрической больницы Марина Соловьева;

— Заведующая женским психиатрическим отделением Тихвинской психиатрической больницы Елена Сорокина;

— Врач-офтальмолог детской поликлиники Сланцевской межрайонной больницы Елена Терлецкая;

— Заведующая офтальмологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы Ольга Шаталова.