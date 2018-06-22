37 областных медиков получили государственные награды из рук губернатора
17 июня отмечался День медицинского работника. В Гатчине по этому поводу состоялось торжественное мероприятие. Как сообщает пресс-служба областного правительства, приглашенных поздравил лично губернатор Александр Дрозденко. В рамках праздника состоялась церемония награждения лучших медицинских работников. Государственными наградами были отмечены 37 человек.
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации награждены:
— Врач-акушер-гинеколог Тихвинской межрайонной больницы им. Калмыкова Марина Афанасьева;
— Заведующая консультативным отделением для взрослых Ленинградского областного противотуберкулезного диспансера Гульжаан Власова;
— Заведующая неврологическим отделением Приозерской межрайонной больницы Галина Иванова;
— Заведующая неврологическим отделением Сланцевской межрайонной больницы Вера Романовская.
Нагрудным знаком «Отличник Здравоохранения» награждены:
— И.о. главного врача Кингисеппской межрайонной больницы им. П.Н. Прохорова Зинаида Корончевская;
— Заведующая кабинетом по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ломоносовской межрайонной больницы им. И.Н. Юдченко Виктория Суркова;
— Главный врач Выборгской межрайонной больницы Ирина Исмагилова;
— Заведующий терапевтическим отделением Тосненской клинической межрайонной больницы Сергей Умнов.
Почетной грамотой губернатора Ленинградской области награждены:
— Старшая медицинская сестра гинекологического отделения Тосненской клинической межрайонной больницы Мария Андроник;
— Старшая медицинская сестра стационарного отделения Ленинградского областного противотуберкулезного диспансера Евгения Матвеева;
— Врач-акушер-гинеколог женской консультации Сясьстройской районной больницы Любовь Федорова.
Благодарностями губернатора Ленинградской области отмечены:
— Врач-рентгенолог Приозерской межрайонной больницы Юлия Адонина;
— Заведующий станцией скорой медицинской помощи Кингисеппской межрайонной больницы им. Прохорова Александр Афанасьев;
— Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Ленинградской областной клинической больницы Сергей Балахонов;
— Заместитель главного врача Ленинградского областного наркологического диспансера по медицинской части Андрей Бураков;
— Медицинская сестра кабинета диспансеризации детского поликлинического отделения Киришской клинической межрайонной больницы Лилия Быстрова;
— Заведующая отделением анестезиологии – реанимации Бокситогорской межрайонной больницы Наталья Васильева;
— Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях Ломоносовской межрайонной больницы им. И.Н. Юдченко Валентина Воробьева;
— Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Всеволожской клинической межрайонной больницы Евгений Горшков;
— Старшая операционная медицинская сестре операционного блока №2 Ленинградского областного онкологического диспансера Марина Грубич;
— Врач-методист Волховской межрайонной больницы Наталья Груздева;
— Медицинская сестра II-го фтизиатрического отделения Туберкулезной больницы «Дружноселье» Марина Гузина;
— Заведующая детской поликлиникой Лодейнопольской межрайонной больницы Галина Евсеева;
— Главная медицинская сестра Ленинградского областного психоневрологического диспансера Римма Егорова;
— Врач-травматолог-ортопед поликлиники Волосовской межрайонной больницы Александр Каганский;
— Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Выборгского родильного дома Антон Костин;
— Врач-кардиолог городской поликлиники Тихвинской межрайонной больницы имени Калмыкова Михаил Кошкин;
— Заведующая организационно-методическим отделом Рощинской районной больницы Лариса Кубраченко;
— Врач-хирург хирургического отделения Токсовской районной больницы Александр Лукин;
— Медицинская сестра участковая Лужской межрайонной больницы Татьяна Позднякова;
— Заведующая Киришским патологоанатомическим отделением Патологоанатомического бюро комитета по здравоохранению Ленинградской области Инна Попова;
— Заведующий туберкулезным отделением №1 Областной туберкулезной больницы в г. Тихвине Виктор Радус;
— Заместитель главного врача по организационно-методической работе Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Светлана Семикова;
— Врач-психиатр приемного отделения Свирской психиатрической больницы Марина Соловьева;
— Заведующая женским психиатрическим отделением Тихвинской психиатрической больницы Елена Сорокина;
— Врач-офтальмолог детской поликлиники Сланцевской межрайонной больницы Елена Терлецкая;
— Заведующая офтальмологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы Ольга Шаталова.