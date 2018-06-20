► Растет число услуг МФЦ

20.06.2018 16:18

Количество услуг, предоставляемых в многофункциональном центре Ленинградской области, превысило 450 наименований. По принципу одного окна в МФЦ можно оформить внутренний и заграничный паспорт, получить водительские права, устроить ребенка в школу или детский сад и даже открыть собственный бизнес. С начала года в филиалах и отделах МФЦ региона граждане получили порядка полутора миллионов услуг и консультаций. Самые востребованные в Выборгском районе - регистрация прав на недвижимое имущество, миграционный учет, оформление пособий.

Кроме того, на территории муниципального района действует пилотный проект - мобильные многофункциональные центры предоставляют услуги садоводам.

В выездных МФЦ доступны услуги Росреестра, Пенсионного фонда, МВД и других ведомств. Записаться можно по телефону. В Выборгском районе МФЦ работают в Выборге, Приморске, Светогорске и Рощино. Практически во всех поселениях созданы также удаленные рабочие места специалистов многофункционального центра. В Выборге открыт МФЦ для бизнеса.

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